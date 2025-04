Nadja Haddad faz declaração emocionante para o marido: 'Me sustentou'

Após passarem por momentos difíceis juntos, Nadja Haddad faz declaração comovente para o esposo, Danilo Joan, no aniversário dele; veja

A apresentadora Nadja Haddad fez uma declaração para o esposo, Danilo Joan, para homenageá-lo em seu aniversário. Nesta terça-feira, 29, o marido da comunicadora está completando mais um ano de vida e ela fez questão de contar o quanto ele é importante em sua vida.

Após passarem momentos difíceis com o nascimento prematuro dos gêmeos, além do falecimento de Antonio, a comandante do Bake Off Brasil, do SBT, comentou como o companheiro foi de grande importância para enfrentar tudo que aconteceu.

"Não tenho dúvida que você é um escolhido por Deus para ser luz por onde passa. Danilo Joan, meu Homem, meu amor, pai dos meus filhos e meu companheiro de alma. Exemplo de fé, coragem e amor… Nos momentos mais difíceis, foi a sua força e a sua confiança em Deus que me sustentou", começou dizendo.

"Te ver vencer batalhas e sorrir para a vida é a prova que eu fiz a escolha certa… Que o Senhor continue te abençoando e multiplicando sua alegria. Sou grata todos os dias por ter você ao meu lado e ser parte de tudo isso que estamos vivendo, juntos, sempre. Um privilégio de dividir a vida com você e, agora, com o nosso Josezinho fazendo parte dos nossos dias e nosso Antônio zelando todos os nossos passos… Te amo infinitamente. Feliz aniversário, meu amor", declarou-se ao postar fotos com o filho José.

Ainda nos últimos dias, Nadja Haddad comemorou um ano do herdeiro com uma festa especial. A famosa ainda apresentou o bebê na igreja evangélica.

Por que Nadja Haddad teve um parto prematuro?

A apresentadora Nadja Haddad viveu momentos desafiadores ao engravidar de gêmeos. Ela realizou o sonho de ser mãe por meio da fertilização in vitro. Porém, a gestação teve complicações e ela precisou ser internada para ficar em repouso.

Nadja teve o amadurecimento precoce das placentas dos gêmeos e entrou em trabalho de parto perto de completar 6 meses de gestação. "[O parto prematuro] Foi um amadurecimento das minhas placentas fora da época. As minhas placentas já estavam em um estado - eu não sei explicar tecnicamente - mas ao ponto de uma criança que estava para nascer. Então, elas amadureceram mais rápido do que deveriam. Foi por problemas nas placentas", afirmou ela, recentemente.

Com isso, os bebês nasceram prematuros extremos e precisaram ficar na UTI Neonatal. Eles nasceram muito pequenos e enfrentaram desafios com a saúde durante a internação. Inclusive, o bebê Antônio não resistiu e morreu com apenas 17 dias de vida, em maio de 2024.

O bebê José lutou bravamente pela vida e conseguiu ganhar peso e crescer durante os seis meses que passou na UTI. Em novembro de 2024, ele recebeu alta hospitalar e foi para casa. Desde então, ele faz sessões de fisioterapia para melhorar o seu desenvolvimento por causa da prematuridade.