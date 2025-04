Atualidades / FAMÍLIA

Na Páscoa, Taís Araujo mostra karaokê com Lázaro Ramos: "Muita alegria"

A atriz Taís Arujo compartilha momento " de paz e muita alegria" com a família no karaokê durante a Páscoa no último domingo, 21

Taís Araujo mostra karaokê com Lázaro Ramos durante Páscoa em família - Foto: Reprodução/Instagram