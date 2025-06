Em lua de mel, Isis Valverde fica em hotel luxuoso com o esposo milionário

A atriz Isis Valverde e o marido Marcus Buaiz estão na Itália após oficializarem a união no religioso no dia 3 de maio

A atriz Isis Valverde e o marido, o empresário Marcus Buaiz, estão curtindo os dias de recém-casados na Itália . A tão aguardada lua de mel do casal acontece há cerca de um mês do casamento no religioso deles, que aconteceu no dia 3 de maio em Jarinu, no interior de São Paulo. Em Milão, a artista tem compartilhado várias fotos de momentos apaixonantes ao lado do amado.

Inlcusive, vale ressaltar o hotel luxuoso que Isis e Marcus escolheram para aproveitarem a viagem. Eles estão hospedados no Romazzino Costa Smeralda, localizado a beira-mar da Sardenha. Vale ressaltar que a estadia oferece acesso exclusivo a uma das praias particulares da ilha.

Valor das diárias do hotel

O Romazzino Costa Smeralda oferece o primeiro tipo de quarto: o Superior Room, avaliado em cerca de R$7.618,58 (na atual cotação do real). O segundo: R$8.024,91 e o terceiro: R$8.793,12. Já a quarta acomodação, chamada Signature Suíte, custa cerca de R$32.328,19.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde e o marido enfrentam perrengue na Itália

Na manhã deste domingo, 8, Isis Valverde e o marido, o empresário Marcus Buaiz passaram por uma mal-entendido em meio a lua de mel na Itália. Isso porque ela relatou que teve problemas ao chamar um táxi no destino paradisíaco.

"Acabamos de sair da praia. Ali tem uma trilha incrível que você faz até chegar na praia, que é essa aqui maravilhosa e perfeita ali atrás. Eu chamei um táxi e falei: Spiaggia Del Principe [a praia onde eles estavam]. O cara entendeu outra coisa, foi para uma vila e está demorando sessenta horas", contou. Saiba!

Leia também: Isis Valverde enfrenta doença e especialista alerta: 'Cuidado precisa ser constante'