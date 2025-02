Ana Hickmann faz passeio de moto com Edu Guedes e relembra início de namoro

Na garupa, a apresentadora Ana Hickmann mostra, pela primeira vez, o "rolê" de moto com o noivo Edu Guedes em vídeo publicado nesta segunda-feira, 10

A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, decidiu compartilhar uma série de registros em família em uma publicação feita em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 10, e mostrou, pela primeira vez, um passeio de moto com o noivo , Edu Guedes, de 50.

“Resumo do final de semana”, escreveu na legenda da publicação. O vídeo da ocasião surge em um carrossel. No episódio, od dois aparecem de capacete e a loira está na garupa, enquanto Edu está prestes a dirigir a moto.

“Eu nunca mostrei a gente saindo de moto, é a primeira vez que eu vou mostrar. A gente dava rolê de moto assim quando a gente começou a namorar”, contou no vídeo.

A apresentadora mostrou ainda, por meio de outros registros, a comemoração do aniversário de Maria Eduarda Guedes, que completou 16 anos no domingo, 9.

Confira, abaixo, a série de registros:

Ana Hickmann desabafa sobre críticas ao seu corpo

Na última semana, Ana Hickmann decidiu desabafar sobre críticas que recebeu sobre seu corpo após ganho de peso.

Em um vídeo compartilhado em seu canal no YouTube, a famosa ressaltou que quer se sentir bem consigo e ter saúde para aproveitar a vida ao lado do filho Alezinho, de 10, e do noivo, o chef de cozinha Edu Guedes.

“Primeiro que sou mulher. A gente tem autoestima, quer se olhar no espelho e se sentir bem”, iniciou. E acrescentou que se sente “um pouco cansada de ler e escutar algumas coisas desnecessárias, como se fosse obrigada a estar com o shape de 20 anos de idade para o resto da vida”.Confira!

