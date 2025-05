O apresentador Marcio Garcia, de 55 anos, aparece sorridente em nova foto, tirada em frente ao espelho, onde exibe o shape torneado

Nesta terça-feira, 6, o apresentador Marcio Garcia surgiu, em uma foto publicada em seu perfil no Instagram, sem camisa mostrando o shape torneado. O clique feito em frente ao espelho da academia acontece quase um mês após o ator completar 55 anos. "Xô preguiça!!!!", disse.

"E você, já fez uma atividade física hoje? Se não fez o dia ainda não acabou! Terça feira também é dia de cuidar da saúde! E olha que o tio é 5.5… Xô preguiça!!", escreveu na legenda da publicação.

Na imagem, Marcio aparece sorridente com o abdômen torneado à mostra e, ainda, deu uma puxadinha em seu short.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Sem palavras, quanta beleza!"; "O mais gato da TV, não envelhece!" e "Líndissmo", foram algumas das mensagen escritas por internautas na publicação.

Confira, abaixo, o registro:

Treino em família

Em outubro do ano passado, Marcio Garcia relembrou um momento no qual se exercitou com a família . Em registro publicado em seu perfil no Instagram, o ator aparece ao lado da esposa, a nutricionista Andréa Santa Rosa, de 46 anos, e dos filhos: Pedro, de 21, Nina, de 19, Felipe, de 15, e João, de nove, que aparecem mais jovens no clique.

"Revendo alguns momentos que vivemos juntos me trazem ainda mais certeza de que o que temos de mais importante em nossas vidas é, e sempre será, a nossa família", escreveu o ex-apresentador do The Voice Kids, que comandou até 2022.

Na mesma época, Marcio postou uma foto em que aparece sem camisa ao lado de seu filho Felipe Garcia. Na ocasião, o ator refletiu sobre passar um tempo de qualidade enquanto treinava ao lado do jovem.

