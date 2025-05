Myrian Rios faz alerta após ser vítima de erro médico: 'Gravíssimo'

Em suas redes sociais, Myrian Rios contou que foi vítima de um erro médico e fez um importante alerta para seus seguidores

Nesta terça-feira, 6, Myrian Rios compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que conta ter sido vítima de um erro médico. Tudo começou quando a atriz passou mal no último final de semana.

"Eu tive um mal estar no sábado, uma tremedeira antes de entrar no espetáculo. Aí passou, fiz o espetáculo. Durante a noite, de sábado para domingo, eu não passei bem. Eu sentia que eu estava com febre, a boca seca. Durante o dia, no domingo, eu comecei a sentir de novo a tremedeira. Tirei a minha pressão, estava 18 por 11, é muito alta. Fui para a emergência de um hospital aqui perto de casa. Chegando lá, o médico me atendeu e pediu para eu fazer os exames de urina, sangue e teste para Covid. Comecei a fazer os exames e demora para ficar pronto. Aí fiquei preocupada se eu ia conseguir chegar a tempo para fazer o espetáculo, a peça Aluga-se Um Namorado. Depois de não sei quanto tempo ficaram prontos os exames e eu fui lá de novo no mesmo médico", começou ela.

A artista contou que recebeu o diagnóstico de infecção urinária e pneumonia. "Ele falou: 'Você está com infecção urinária'. Falei: 'Nossa, de novo?'. Porque eu tive infecção urinária em janeiro duas vezes. 'E você está com pneumonia'. Aí ele passou a receita dos medicamentos e eu perguntei: 'Eu posso fazer o espetáculo?'. Ele respondeu: 'Dá, se você tomar esses remédios da receita'. Naquela correria de dar tempo de chegar no horário, corremos na farmácia, eu e meu filho, compramos aquela medicação toda. Cheguei em casa e já tomei. Fui para o espetáculo, fiz a peça".

Depois, Pedro, o filho de Myrian, descobriu que deram a receita errada para a mãe. "Chegando em casa, o Pedro resolveu olhar se eu estava tomando corretamente, quais eram os horários que eu tinha que tomar. Quando ele pega a receita, não era minha, não era o meu nome. Voltamos na emergência do hospital, colocaram outro médico para me atender, ele entrou lá no computador e viu que o nome da pessoa daquela receita é a que tem pneumonia. Eu tomei os remédios como se eu tivesse pneumonia e a mulher deve ter ido para a casa com uma receita para infecção urinária. O outro médico me dá uma receita de outro antibiótico, específico para infecção urinária".

Por fim, Myrian Rios alertou para os perigos dessa desatenção. "Como é perigoso isso. Na correria, eu não verifiquei o nome ali. Tenham muito cuidado. Erro médico gravíssimo, mas que Deus me deu livramento através da sensibilidade e atenção do meu filho. Espero de verdade que essa minha experiência sirva de alerta para vocês", concluiu.

Foto rara

A atriz Myrian Rios usou as redes sociais para celebrar uma data especial. Em uma publicação no feed do Instagram, ela homenageou o filho, Pedro Arthur, fruto do relacionamento com o ator André Gonçalves, que completou 23 anos.

"Meu coração se enche de orgulho por ter um filho tão responsável, inteligente, resiliente e amado quanto você na minha vida. Seu sorriso e carisma enchem nossa vida de alegria! Te amo, meu filho! Parabéns! Feliz e abençoado aniversário", escreveu.

Nos comentários, os internautas não deixaram de notar a semelhança entre pai e filho.

