Murilo Rosa faz homenagem emocionante ao pai falecido: 'Difícil não ter você'

O ator Murilo Rosa resgatou uma sequência de fotos especiais do pai, Odair Rosa, falecido em 2023, ao recordar a data de seu aniversário

O ator Murilo Rosa usou as redes sociais para publicar uma homenagem emocionante ao pai, Odair Rosa, falecido em 2023. O artista compartilhou uma sequência de fotos especiais do patriarca da família ao recordar que ele completaria 82 anos na última quarta-feira, 5.

Em seu texto, Murilo mencionou brevemente a trajetória de Odair, ressaltando os obstáculos que o pai venceu durante a vida. O ator ainda destacou a falta que sente do familiar e contou que seu aniversário sempre será uma data para celebrar.

"Muito mais que um pai, muito mais que um grande amigo, muito mais que um grande parceiro de trabalho, difícil definir a importância do Seu Odair em minha vida. Vou apenas chamá-lo de o melhor pai que eu poderia ter. Hoje ele completaria 82 anos, viva ele, viva sua linda vida. A vida de um grande brasileiro eu diria", iniciou o famoso na legenda.

E completou: "Um homem que nasceu em uma família muito simples, um homem que sonhou, lutou, venceu todos os tipos de obstáculos possíveis pela sobrevivência e construiu uma linda família, a sua família e por nós ele fez de tudo, por mim ele deu a sua vida, se dedicou ao seus filhos como ninguém. Meu grande amigo, que saudade e que difícil não ter você. Mas grato, grato, bravo pai. Te amo eternamente. Que Deus esteja te dando todo o seu descanso merecido. Aqui celebramos você sempre, pra sempre. Te amo!".

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas a Murilo Rosa e toda sua família. "Um homem gentil, alegre, que tive a sorte de conhecer. Ele mora em todos vocês!", declarou a cantora Zélia Duncan. "Que lindo, ele foi muito feliz ao seu lado com certeza", disse uma seguidora.

Murilo Rosa abre as portas do apartamento em Portugal

No ar com a novela Beleza Fatal, da plataforma de streaming Max, o ator Murilo Rosa vive uma fase especial dentro e fora das telas. Junto com sua esposa, a modelo Fernanda Tavares, ele abriu as portas de seu mais novo lar em Lisboa, um espaço que reflete seu estilo de vida e planos para o futuro.

O casal é proprietário de um sofisticado apartamento de 180m², no cobiçado Martinhal Residences, um empreendimento de luxo no Parque das Nações; confira mais detalhes!

