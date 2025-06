Murilo Huff se pronuncia sobre processo de guarda do filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff entrou na Justiça para solicitar a guarda unilateral de Leo, seu filho com a cantora Marília Mendonça, que morreu em 2021

Murilo Huff se pronunciou sobre o processo que abriu na Justiça para solicitar a guarda unilateral de seu filho, Leo, de cinco anos, fruto do antigo relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995-2021).

Em nota ao portal LeoDias, o cantor revelou que o pedido da guarda é para que ele possa "exercer plenamente seu papel de pai". Além disso, o artista deixou claro que não pretende afastar o herdeiro da família da mãe. Desde a morte de Marília, Léo mora com a avó materna, Ruth Moreira, em Goiânia (GO), e mantém convivência frequente com o pai, que apesar da agenda cheia de shows, faz questão de estar presente na criação do menino.

Como o processo ocorre em segredo de justiça, a equipe jurídica de Murilo não deu detalhes sobre a ação. "Em resposta ao questionamento sobre o pedido de guarda, Murilo Huff irá respeitar o segredo de justiça. A única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes", diz a nota.

Murilo Huff fala de doença do filho

O cantor Murilo Huff contou detalhes sobre a doença do filho, Leo, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995-2021). O menino possui diabetes tipo 1 e foi diagnosticado em 2022. Desde então, a família controla a doença dele por meio de um sensor de diabetes que o pai comprou nos Estados Unidos.

"Diabetes é uma doença que todos os dias a gente mata um leão, sabe? A gente convive diariamente com a dificuldade de estar controlando a glicemia dele. Mas a gente faz isso da melhor maneira", disse ele ao site Alô Alô Bahia. Saiba mais!

