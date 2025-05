Atualidades / FAMÍLIA

Murilo Benício mostra fotos raras do filho para parabenizá-lo em seu aniversário

O ator Murilo Benício celebra o aniversário de 20 anos do filho, Pietro Antonelli, neste sábado, 24; o jovem é fruto do relacionamento dele com Giovanna Antonelli

Murilo Benício parabeniza o filho, Pietro Antonelli, pelo seu aniversário - Fotos: Reprodução / Instagram