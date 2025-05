Murilo Benício faz revelação sobre fim do casamento com Giovanna Antonelli

Murilo Benício recordou o fim da união com Giovanna Antonelli e mencionou 'momento conturbado'; atores foram casados por três anos

O ator Murilo Benício abriu o coração ao comentar sobre o fim de sua união com a também atriz Giovanna Antonelli. Os dois foram casados por três anos, de 2002 a 2005, e são pais de Pietro Antobelli, que completou 20 anos recentemente.

Em entrevista ao 'Alt Tabet', do Canal UOL, Murilo revelou que, embora os dois sejam ótimos amigos hoje em dia, o processo de separação entre eles possuiu um 'momento conturbado'. De acordo com o ator, o ex-casal travou uma disputa litigiosa após o término.

" A gente teve litígio. Existe o momento da bronca, da separação, que é triste, mesmo quando você quer separar. Então teve um momento conturbado, a gente passou por todos os momentos difíceis ", declarou ele, ressaltando a boa relação que possui com a ex-esposa.

"Eu e a Giovanna é uma história que vem de 'O Clone' e as pessoas gostam de ver a gente juntos porque é um amor que deu certo. Então é claro que quero ser amigo [dela]. A gente sai como família porque a gente tem muito a ver, a gente se diverte muito juntos, era só baixar a poeira [da separação] ", contou.

Em seguida, Murilo Benício explicou que uma amizade entre ele e Giovanna Antonelli foi essencial para o filho do ex-casal. "Uma psicóloga falou: 'se você não se dá bem com a mãe [do seu filho], ele começa a duvidar que é fruto de um amor'. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então principalmente com quem você tem filho, tem que fazer uma força [para se dar bem] ", finalizou o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Benício (@murilobeniciooficial)

O filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício

Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, Pietro Antonelli desfilou pela segunda vez na SPFW. Em abril deste ano, o modelo entrou na passarela com a coleção GOLEM, de Dario Mittmann, e aproveitou para contar à CARAS Brasil sobre a influência de seus pais em sua carreira.

"Eu me inspiro muito neles, muito! Mas é mais em características profissionais do que artisticamente. Por exemplo, na competência e em levar o trabalho muito a sério. Isso é meio óbvio, o que estou falando, mas tem gente que não. Tem gente que chega atrasado, tem gente que não faz com toda a energia e a disposição que tem. Eu não; faço com tudo que tenho e faço o meu melhor sempre, e sempre tento ser o máximo competente. Então, acho que meus pais me inspiram muito nesse lugar", declarou o herdeiro dos famosos.

Leia também: Giovanna Antonelli faz revelações sobre seus 3 filhos: 'Diálogo e amizade'