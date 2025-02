Murilo Benício chama atenção ao postar foto com o filho caçula: 'Gatos'

O ator Murilo Benício compartilhou um clique inédito ao lado de Pietro Antonelli, seu filho com a atriz Giovanna Antonelli

Murilo Benícioagitou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 10, ao compartilhar uma foto com seu filho caçula, Pietro Antonelli, de 19 anos.

Na imagem, o artista aparece sentado ao lado do herdeiro, que está sem camisa e dando um belo sorriso. O rapaz, vale lembrar, é fruto do relacionamento do ator com a atriz Giovanna Antonelli. "Momento pai e filho", disse Murilo na legenda da publicação.

Rapidamente o post recebeu diversas curtidas e elogios. "Dois gatos", comentou a atriz Heloisa Périssé. "São idênticos", escreveu uma seguidora. "Que menino lindo", afirmou outra. "Ele é uma bela mistura da mãe e do pai. Muito lindo!", falou uma fã.

O filho caçula de Murilo está investindo na carreira musical. "Minha profissão é música, trabalho com isso desde minha adolescência. Eu canto, produzo, escrevo, faço tudo… Atuar nunca foi uma vontade minha, mas não descarto. Não seguiria uma carreira só de ator, mas se um dia houver uma oportunidade legal, eu faria em paralelo com a música, como faço na moda, por exemplo", disse Pietro em entrevista ao jornal Extra.

Além de Pietro, Murilo Benício também é pai de Antonio, de 27 anos, de seu relacionamento com a atriz Alessandra Negrini.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Benício (@murilobeniciooficial)

Motivo para Murilo Benício ter recusado papel em Mania de Você é revelado

O ator Murilo Benício foi cotado para interpretar o vilão Molina na novela Mania de Você, da Globo. Porém, ele desistiu do trabalho. Agora, a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, revelou o motivo para ele ter recusado o personagem.

De acordo com a colunista, Murilo foi chamado para interpretar Molina e achava que o personagem iria aparecer apenas por alguns capítulos no início da novela. Quando já estava conversando sobre os detalhes do personagem, ele foi informado sobre a possibilidade de Molina retornar nos últimos meses da novela. O ator teria achado que o cachê oferecido para ele não era o suficiente para ficar à disposição da emissora. Saiba mais!

