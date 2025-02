Mãe de um dos filhos de Mumuzinho, Marize Calheiros acusou o cantor de abandono afetivo e de não pagar a pensão corretamente; ele rebateu as alegações

Nesta terça-feira, 25, Marize Calheiros, mãe de um dos filhos de Mumuzinho, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a relação do cantor com o menino. Segundo ela, o pagodeiro não estaria cumprindo com o pagamento da pensão alimentícia acordada entre eles há cinco anos . Marize também afirmou que Kaik, de 13 anos, estaria sofrendo abandono afetivo por parte do artista.

"Me chamo Marize, tenho um filho com o cantor Mumuzinho, o pagodeiro. Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sabe quem é. O nosso filho tem 13 anos e, há 13 anos, ele sofre o abandono paterno. O pai não tem tempo, o pai não procura. Dia dos Pais no colégio, o pai nunca foi... Aniversário, acho que ele só foi duas vezes, nunca tem tempo. Hospital... O Kaik tem alergia... E está com problema psicológico, está fazendo um tratamento por falta do pai", iniciou Marize no vídeo publicado.

Na sequência, a mãe do garoto confessou que só percebeu a real gravidade da situação quando o filho começou a demonstrar sinais de sofrimento emocional. "Vim acordar só ano passado. Porque o Kaik teve uma crise de ansiedade na escola, o colégio está ciente disso, ele chorou falando da falta que o pai faz. E hoje o Kaik entende... Lá atrás, quando ele chorava, no dia seguinte passava, mas agora, não. Agora, ele não consegue entender, ele não está conseguindo administrar o sentimento de abandono. 'Por que meus irmãos estão sempre e não estou?' Ah, mas o pai diz que não está porque mora longe. Mas por quê? Não tem um motorista, o pai não pode vir aqui buscar?", questionou ela, fazendo referência aos outros dois filhos do cantor, frutos de outro relacionamento.

"O pai uma vez falou para mim que não vem porque aqui é perigoso. Sendo que ele é nascido e criado aqui, tá? Mas ele não vem mais aqui. É tanta coisa, são tantas datas de abandono, e são coisas que não estou falando da boca para fora. Eu tenho foto, print, conversas, como: 'pai, eu te amo'. E não ter um retorno. 'Pai, quero estar com você'; 'pai, quando vou te ver?' E não ter uma resposta, só promessas. E a criança vai vivendo com aquilo na cabeça", continuou.

Ainda durante o vídeo, Marize demonstrou indignação com a situação. "E por que isso? Por que esse abandono? Cadê o amor, o carinho por esse filho tão desejado e tão pedido? Não tem. E aí, Márcio, demorei 13 anos para entender que amor não se cobra. Porque a minha única guerra com você era isso: 'por favor, leva o Kaik. O Kaik está chorando, faz o Kaik participar'. A única coisa que tinha com você era isso. Mas hoje, 13 anos depois, entendi que não adianta te pedir isso. Isso nunca vou conseguir de você com nosso filho", lamentou.

Na sequência, a influenciadora afirmou que Mumuzinho estaria em dívida com a pensão alimentícia do filho. "Estou atrás dos direitos dele. Há cinco anos, quando eu fui atrás da minha advogada por conta dessa sua atitude, depois de muito sacrifício, nós conseguimos um acordo no qual você concordou e assinou. Tem cinco anos isso e, há cinco anos, a pensão não está sendo depositada no valor correto. O seu financeiro já está sabendo, você já está sabendo e seu advogado entrou em contato com minha advogada porque a gente já não tem mais um diálogo há muito tempo e ele falou simplesmente para a gente lutar com as nossas armas que vocês vão lutar com as de vocês", disse ela.

"Olha a que ponto você está me fazendo chegar. Eu estou tendo que vir aqui me expor, expor a minha imagem, expor o nosso filho, que é uma coisa que você sabe lá dentro do seu coração que eu jamais quis isso. Se eu quisesse aparecer na internet para falar do abandono que você sempre fez com o nosso filho, eu teria feito há muito tempo e nunca fiz. A única arma que tenho é falar a verdade", finalizou Marize Calheiros.

Procurada pela Quem, a assessoria do artista se pronunciou sobre as acusações . "Não existe abandono. Abandono seria se eu não tivesse nenhuma relação com o meu filho. Devido a minha carreira musical, infelizmente, meus três filhos sofrem com ausência, mas jamais abandono. A gente viaja todo ano juntos. Acabamos de voltar de Nova Iorque. Nunca aconteceu falta de pagamento de pensão. Existe um pedido de atualização de pensão e eu estou esperando ser citado pela Justiça.", garantiu Mumuzinho.

