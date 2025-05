Mulher que diz ser filha de Amado Batista pede novo teste de DNA e revela motivo

Joyce Silva, de 41 anos, recorreu à Justiça para pedir um novo exame de DNA que comprove sua relação biológica com o cantor Amado Batista

A estudante de enfermagem Joyce Silva, de 41 anos, recorreu à Justiça para pedir um novo exame de DNA que comprove sua relação biológica com o cantor Amado Batista. Ela, que vive em Balneário Arroio do Silva, Santa Catarina, falou sobre o assunto em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, neste domingo, 18.

Durante a entrevista, ela contou que sua principal motivação para buscar o reconhecimento da paternidade é de caráter médico. Sua filha, Emily, de 16 anos, foi diagnosticada com a Síndrome de Li-Fraumeni, uma doença genética rara que eleva o risco de diversos tipos de câncer. Com isso, os médicos pediram um mapeamento genético detalhado da família, que pode ser fundamental para o tratamento da adolescente.

Ela relatou que fez um teste de DNA com o cantor, cujo resultado foi negativo. Contudo, ela questiona a veracidade do exame e alega que houve irregularidades na coleta do material. “Não tinha EPIs e tinha muita gente dentro da sala. Ele ficou praticamente meia hora em uma sala privada com os representantes que iam analisar o DNA”, afirmou a enfermeira.

A Justiça analisou as alegações que constam no processo e autorizou a realização de um novo exame de paternidade. "Me foi concedido o direito da contraprova. Estamos falando de um caso específico porque a minha filha corre contra o tempo e eu não sei o dia de amanhã", desabafou Joyce.

Ainda durante a reportagem,a defesa de Amado Batista negou qualquer irregularidade no primeiro exame e garante que o teste foi realizado em uma clínica credenciada, responsável pela maioria dos testes de paternidade da região.

Quem são os filhos de Amado Batista?

O cantor Amado Batista teve quatro filhos ao longo de sua vida, frutos de relacionamentos diferentes. Ele é pai de Erich, Lorena, Bruno e Rick. Os quatro herdeiros dele são discretos, mas possuem um grande vínculo com o pai. Nas redes sociais, eles compartilham fotos com o pai em datas especiais e fazem homenagens.

Quem é a esposa de Amado Batista?

O cantor Amado Batista está casado com Calita Franciele. Ela tem 23 anos, é bióloga de formação, fala espanhol e ama viagens. Ela mora em Mato Grosso e já foi Miss. Os dois se conheceram quando ele realizou show na cidade dela e começaram a namorar em junho de 2024, mas o romance só se tornou público alguns meses depois. Os dois celebraram a união em uma cerimônia civil em março deste ano.

