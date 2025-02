Mulher vista com Dado Dolabella se pronuncia após flagra em piscina

A atriz e apresentadora Renata Brás se pronunciou após ser flagrada com Dado Dolabella dois dias após o término com Wanessa Camargo

RenataBrás se pronunciou após circular na internet imagens dela ao lado de Dado Dolabella em uma piscina de um hotel no Guarujá, São Paulo, apenas dois dias após Wanessa Camargo confirmar o fim do relacionamento deles.

Em entrevista ao portal Leo Dias, a atriz e apresentadora, que é amiga do ator e da cantora, afirmou que a relação deles é apenas de amizade e no momento do flagra ela estava tendo uma "conversa profunda" com ele. Além disso, Renata contou que o convidou para a viagem para dar uma "força de amiga".

"Vivemos um relacionamento de amizade, eu sou amiga da Wanessa, sou amiga do casal. Nessa coisa que aconteceu com ele, (estava dando) uma força de amiga . As pessoas estão especulando e não sabem o que tá acontecendo. Já me ligaram outras pessoas também, a gente teve na praia nesses dias, no Guarujá, convidei ele inclusive para ir (…) Ele foi para praia como amigo, conversamos várias coisas inclusive, profundas até, mas uma força de amiga", ressaltou.

A moça também deixou claro que a viagem foi feita com um grupo de amigos, mas eles se afastaram das outras pessoas para conversarem sobre o término. "A gente tava com amigos aqui, não foi só eu e ele. Mas se alguém viu, é porque eu tive um momento sozinha com ele na piscina porque inclusive a gente tava tendo uma conversa que a gente não queria que ninguém escutasse , porque a Wanessa e ele estão todo mundo falando, então não é uma coisa para falar perto de pessoas que não conhecem a intimidade do casal. Inclusive eu nem vou falar o motivo do porquê eles tão ou não tão juntos. Se eles não querem falar, é uma decisão deles", afirmou.

Renata ainda contou que é amiga de Wanessa Camargo desde a infância e já namorou o tio dela, o cantor Luciano Camargo. "Mas é amizade, amizade, sou muito amiga da Wanessa, Conheço a Wanessa desde que ela tem 12 anos. Namorei o tio dela, o Luciano, então tem nada a ver", esclareceu.

Por fim, a atriz falou sobre o flagra. "Tem gente me mandando mensagem, inclusive o próprio Dado dizendo que estávamos 'muito próximos', muita proximidade na piscina, mas era um papo de desabafo, quase que uma terapia. Pode ter certeza que não tem beijos, abraços nessas imagens, só amigos curtindo uma piscina, uma vitamina D e uma praia para espairecer a cabeça", concluiu.

Em janeiro deste ano, Renata postou em suas redes sociais fotos e vídeos com Wanessa e celebrou a amizade delas. "Um brinde pra uma amizade de 30 e poucos anos. Vem #2025 #amizade #amor", escreveu ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Brás (@renatabras1)

Antes de anunciar término com Dado, Wanessa Camargo fez reflexão

Na última terça-feira, 11, a cantora Wanessa Camargo confirmou ao Portal LeoDias o fim de seu relacionamento com Dado Dolabella. Uma curiosidade é que ainda na segunda-feira, 10, a filha de Zezé Di Camargo compartilhou nas redes sociais uma reflexão sobre 'deixar para trás aquilo que já não soma' e 'soltar o que pesa', levantando especulações entre os internautas de que essa poderia ser a razão do término. Confira o post!

Leia também:Dado Dolabella faz post enigmático após término com Wanessa Camargo