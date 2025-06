Mulher do cantor Cristiano fará cirurgia nos olhos após diagnóstico: 'Descoberta a tempo'

A influenciadora digital Paula Vaccari, mulher do cantor Cristiano, passará por uma cirurgia após a descoberta de uma inflamação da córnea

Paula Vaccari, mulher do cantor sertanejo Cristiano, passará por um procedimento cirúrgico nos olhos após a descoberta de uma inflamação da córnea, desenvolvida pelo uso de lentes de contato.

Segundo o portal LeoDias, a assessoria de imprensa informou que a influenciadora digital foi diagnosticada como uma ceratite não infecciosa, que pode chegar a comprometer a visão em casos mais sérios.

Apesar da gravidade, Paula descobriu a condição a tempo. "Paula Vaccari irá realizar um procedimento cirúrgico não invasivo nos olhos, devido a uma ceratite não infecciosa ocular (úlcera) desenvolvida pelo uso de lentes de contato. Com a descoberta a tempo, Paula conseguirá reverter e também aproveitará para realizar a correção de grau, através da técnica cirúrgica Lasik Femto, com o aparelho Z8 Neo", informaram ao portal.

A mulher de Cristiano, que sempre compartilhar momentos de sua vida e da família, ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre o procedimento cirúrgico. A influencer chegou a mostrar que estava acompanhando o show da dupla Zé Neto e Cristiano, e depois, mostrou que estava em uma consulta com seu oftalmologista.

