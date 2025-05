Mulher de Latino reage após polêmica dele com o filho: ‘Oportunismo’

Mulher de Latino, Raffa Rarbbie manda indireta após o cantor expor situação polêmica com um dos filhos

Mulher do cantor Latino, Raffa Rarbbie compartilhou uma indireta nas redes sociais após o noivo se envolver em uma polêmica. Nesta terça-feira, 20, o artista falou sobre um dos filhos e fez acusações sobre a postura do rapaz.

Depois da repercussão, Raffa postou uma mensagem sobre o dia tenso que viveu ao lado do amado.

"Passando aqui pra dar uma Boa tarde pra vocês, já que ontem fiquei totalmente OFF daqui! E hoje não está sendo um dia fácil... Amo Vocês que torcem por mim! Por nós! A verdade sempre aparece! O oportunismo nunca venceu e nunca vencerá! O bem SEMPRE vencerá o mal!", disse ela.

Saiba o que Latino falou sobre o filho

O cantor Latino disse que está sendo alvo de ameaças de um dos filhos. Ele contou que conheceu o rapaz apenas quando ele já era adulto e que a relação deles está difícil por causa da personalidade do jovem. "Trouxe ele pra perto, empreguei ele em vários lugares, pedi ajuda pra várias pessoas inclusive para minha propria banda. Trouxe ele pra trabalhar comigo. [...] Inclusive agredido minha mulher, a minha atual mulher quando ela tava com as cordas vocais operadas. Ele trouxe a covid para dentro de casa. Deixou todo mundo com a covid. Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai, ele tinha um problema mais sério do que isso que era a dependência química", continuou.

Assim, ele falou que acredita que o filho é dependente químico. "Existe o que a gente chama de 'pobre-coitadismo', em que as pessoas, por algum motivo, preferem mergulhar na bebida e nas drogas para se aliviar ou justificar um passado, uma infância ou adolescência que não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso porque não tive pai presente, e muitas vezes não tive mãe presente, e nem por isso me tornei um cara mau caráter. Esse meu filho, convivendo com ele, pude perceber esse desvio de caráter que ele tem na sua personalidade, na sua sociopatia", comparou.

Por fim, desabafou: "Estou cansado de ser extorquido pelo meu filho. Não aguento mais. Ele passou a vida inteira dizendo que se abrisse a boca para falar mal de mim, as pessoas iriam acreditar nele. Eu dava dinheiro porque não queria que as pessoas vissem que ele é mau caráter e o maltratassem... eu estava entendendo que esse dinheiro, em vez de ir para o sustento dele, estava indo para o álcool e para as drogas. Parei de ajudar porque um menino de 27 anos deveria estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por LATINO (@latino)

Leia também: Após 16 anos afastados, Latino faz aparição rara ao lado da filha