Mulher de Jacaré se manifesta sobre passado do marido com Sheila Mello

Gabriela Mesquita, mulher de Jacaré, se pronunciou após Sheila Mello revelar que já teve um relacionamento com o ex-dançarino do É o Tchan!

Gabriela Mesquita, esposa de Edson Cardoso, mais conhecido como Jacaré, ex-dançarino do É o Tchan!, declarou que sempre esteve ciente do breve envolvimento entre ele e Sheila Mello, ocorrido nos anos 1990.

Em entrevista ao Extra, Gabriela afirmou: "Conheci o Edson no final de 1999, e naquele mesmo ano também tive o prazer de conhecer a Sheila e os demais integrantes do grupo. Sempre soube do relacionamento que eles tiveram, e isso nunca foi um problema para mim", afirmou.

Casados há 25 anos e pais de Rafael e Beatriz, eles mantêm um relacionamento sólido. Segundo ela, a amizade entre Sheila e Gabriela permanece forte: "Eles sempre preservaram uma amizade muito bonita. E com o tempo, Sheila e eu também nos tornamos amigas. […] Em breve, ela virá a Vancouver, e terei o maior prazer em recebê-la. Está tudo certo."

Gabriela reforça que a relação entre sua família e os integrantes do É o Tchan sempre foi marcada por respeito e tranquilidade, mesmo com revelações surpreendentes.

Forte amizade que sustenta o vínculo

Jacaré e Sheila mantiveram, após o affair, uma relação de confiança que se transformou em uma sólida amizade profissional e pessoal, reconhecida por Gabriela. A confiança mútua resultou em momentos marcantes: Sheila foi madrinha do casamento de Jacaré, e ele, padrinho do casamento dela, reforçando o laço familiar que resistiu ao tempo.

Gabriela enfatizou que o romance antigo é algo do passado e que nunca foi motivo de conflito. Mesmo após 25 anos de união, a reação foi de tranquilidade e acolhimento, mostrando maturidade do casal e a capacidade de preservar amizades especiais.

Quando o affair veio a público?

A história só veio à tona após Sheila Mello revelar no podcast Papagaio Falante, conduzido por Sérgio Mallandro, que teve um "affair" com Jacaré durante os anos áureos do grupo É o Tchan! A dançatina contou: "É a primeira vez que eu falo: já, já teve um affair sim. A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou. Eu fui madrinha do casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento", revelou.

