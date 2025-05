Mulher ameaça processar Meghan Markle após seguir dica e sofrer queimaduras

Uma mulher deseja processar Meghan Markle apór seguir dica da Duquesa de Sussex e sofrer queimaduras graves. Saiba mais!

Uma espectadora do reality Com Amor, Meghan, apresentado por Meghan Markle, deseja processar a Duquesa de Sussex. Isso porque ela seguiu uma das dicas dadas no programa e sofreu queimaduras graves.

Robin Patrick assistiu ao episódio de março, em que Meghan ensina a preparar um sal de banho. No entanto, Patrick afirma ter sofrido “queimaduras catastróficas” ao tentar recriar a mistura em casa.

No episódio, Meghan mostra um sal de banho que ela mesma preparou para presentear o seu maquiador. A receita inclui sal de Epsom, sal do Himalaia, óleo de arnica e óleo de lavanda.

Patrick preparou a mistura em casa, dissolveu o produto em água quente e entrou na banheira para poder testá-lo. “Inicialmente, senti um leve formigamento, mas logo as sensações de queimação começaram a se intensificar, especialmente quando a água alcançou minha região inferior. Fui forçada a sair da banheira imediatamente”, disse Patrick em entrevista ao Radar Online.

A moça também afirmou que isso resultou em úlceras dolorosas que ainda não cicatrizaram. Robin afirmou que Meghan deveria ter avisado sobre os potenciais riscos da mistura.

Agora, Patrick busca ajuda financeira para lidar com despesas médicas e também pede uma quantia de US$ 10 milhões (R$ 50 milhões) como compensação por danos. Cameron Stracher, advogado de Meghan Markle, afirma que Robin, como pessoa com diabetes, deveria estar ciente que o sal do epsom é contraindicado para essa condição, portanto a responsabilidade recai sobre ela.

Rara aparição

A duquesa Meghan Markle surpreendeu ao aparecer sem maquiagem publicamente. A estrela marcou presença no podcast de sua amiga Jamie Kern Lima e mostrou a sua beleza natural.

A ida dela sem maquiagem à gravação teve um motivo: é assim que ela e Jamie se encontram no dia a dia. “Normalmente, quando estamos juntas, estamos de moletom e sem maquiagem. Então é assim que estamos hoje também, sem maquiagem”, disse a apresentadora.

Então, Meghan refletiu que gosta de ficar sem maquiagem, mas que nem sempre foi assim. “Passamos grande parte da nossa vida tentando provar alguma coisa. Para provar que você é suficiente, você tem que provar que é bonita e inteligente. Você prova que é uma boa esposa e uma boa amiga, e eu pensava: ‘Já cansei desse jogo de provar que eu sou boazinha’. E se você não consegue ver, eu não preciso provar. Eu sei que sou uma ótima amiga, sei o tipo de mãe que sou e sei o tipo de ser humano que sou. Talvez, parte do valor venha quando você para de se sentir como se estivesse no jogo”, afirmou.

Leia também: Meghan Markle adere à tradição da realeza, mas dá seu toque especial