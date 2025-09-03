CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Mudou muito? Taís Araújo surpreende ao resgatar fotos dos anos 2000
Atualidades / Redes sociais

Mudou muito? Taís Araújo surpreende ao resgatar fotos dos anos 2000

A atriz Taís Araújo usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para relembrar cliques antigos e compartilhou um registro descontraído dos anos 2000

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 03/09/2025, às 14h28

Taís Araújo
Taís Araújo - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Taís Araújo usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para relembrar cliques antigos. Em seu perfil, a intérprete de Raquel Acioli no remake de Vale Tudo compartilhou um registro descontraído dos anos 2000.

Na imagem, a atriz aparece dentro de um rio, vestindo um biquíni amarelo e branco. Ela está sorridente e com os braços levantados para o alto, jogando água em um gesto de alegria e descontração. O cenário ao fundo mostra árvores e vegetação, sugerindo que o local é cercado pela natureza. "Analógicas diretamente dos anos 2000 pra vocês".

Nos comentários, fãs deixaram elogios. "Meu Deus! Que linda!", disse Bruna Marquezine. "Sempre linda!!! O tempo só te valoriza", comentou outra fã. "Mudou nada", disse uma terceira pessoa.

Taís Araújo falou sobre desentendimentos com a mãe na adolescência

E por falar no passado de Taís Araújo, recentemente a atriz relembrou que sempre manteve uma boa relação com a mãe, Mercedes Araujo, apesar dos desentendimentos na adolescência. "Trabalho desde os 13 anos. Enquanto as minhas amigas estavam indo para a boate, eu estava levantando cedo para trabalhar. Devo ter dado muito trabalho para minha mãe (risos), mas ela também teve muita sorte", relembrou em entrevista ao jornal Extra.

"Porque éramos eu, que já trabalhava, e minha irmã (Cláudia), que estudava medicina. Não precisou se preocupar com saídas, madrugadas, bebidas... Mas também não fui uma adolescente santa não, tá? Eu era bastante respondona, brigava com a minha mãe, debatia muito com ela", completou.

Aos 46 anos, a intérprete de Raquel valoriza a tranquilidade ao lado da família e afirmou que seu desejo é oferecer momentos felizes aos pais."Não sou respondona mais. Tô velha, né? Minha mãe é uma senhora de 70 anos, meu pai (Ademir) tem 80. Só desejo que sejam felizes, tenham qualidade de vida, sabe? Sou muito sortuda de ter pais muito presentes, amorosos e conscientes. Pretendo proporcionar a eles os melhores momentos", complementou.

Leia também: Taís Araújo reage ao ver comentários sobre Raquel em Vale Tudo: 'Mulher simples'

