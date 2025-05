Motivo do fim do namoro de Débora Nascimento e Allan Souza vem à tona

Após rumores, o término do namoro de Débora Nascimento e Allan Souza foi confirmado; atores assumiram o romance em fevereiro

O romance de Débora Nascimento e Allan Souza Lima chegou mesmo ao fim. Após a atriz deixar de segui-lo nas redes sociais e apagar o vídeo do anúncio do namoro, a jornalista Mariana Morais, do 'Correio Braziliense', divulgou o término da relação.

Uma fonte próxima à Débora também confirmou a separação ao jornal 'O Globo'. De acordo com relatos, o fim da união aconteceu há poucos dias, sem brigas, após ambos perceberem que o relacionamento não deu certo .

Os dois atores assumiram publicamente que estavam juntos em fevereiro deste ano. No entanto, rumores de que Débora Nascimento e Allan Souza Lima viviam um romance começaram a circular no final de 2024, quando foram vistos em clima de intimidade durante uma viagem para Caraíva, na Bahia.

Discreta, a atriz não costuma falar publicamente sobre sua vida pessoal. Até o momento, a publicação do anúncio de namoro feita por Allan Souza Lima em fevereiro continua no perfil do ator, que também não deixou de segui-lá. Ele também não se pronunciou sobre o assunto.

O anúncio do namoro de Débora Nascimento e Allan Souza Lima

Após fortes rumores de que estariam vivendo um romance, Débora Nascimento e Allan Souza Lima assumiram a relação em fevereiro deste ano. Na ocasião, o ator publicou um vídeo especial ao lado da famosa, registrado durante um passeio de barco do casal.

No registro, os dois aparecem abraçadinhos em clima de romance enquanto curtem o momento. Esbanjando alegria, Allan foi filmado cantando enquanto Débora fazia carinho em seu cabelo. Minutos depois, a atriz compartilhou o mesmo vídeo em seu perfil.

Vale lembrar que este foi o primeiro relacionamento que Allan Souza assumiu desde o término da união com a atriz e influenciadora digital Rafa Kalimann. Os dois ficaram juntos por cerca de um ano. Atualmente, a famosa namora o cantor Nattanzinho.

