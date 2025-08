Morte de Preta Gil: Como Gominho está lidando com o luto e ausência da amiga

Gominho compartilha sua jornada de luto e os passos que está dando para seguir em frente após a perda de sua amiga íntima, Preta Gil

Gominho, apresentador e amigo íntimo de Preta Gil, compartilhou com seus seguidores um desabafo comovente sobre o luto pela perda da cantora, falecida em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, após uma batalha contra o câncer no intestino. Em publicação nas redes sociais, o artista revelou que está enfrentando um luto silencioso e intenso, onde a ficha sobre a partida de Preta está caindo aos poucos.

Ele destacou que a amiga era a única pessoa cujas opiniões e conselhos ele levava a sério, tanto na vida pessoal quanto profissional, e que sente profundamente a ausência dessa orientação. O apresentador também mencionou que, apesar da dor, a vida continua e ele tem buscado lidar com as decisões cotidianas sem o apoio habitual de Preta.

" Hoje eu passei o dia inteiro pensando no quanto eu perdi a única pessoa que me aconselhava, a única pessoa que eu buscava para tudo na minha vida, opinião, conselho. Para tudo, eu buscava a Preta. E quando eu fazia samba, a única opinião, crítica, julgamento que eu levava a sério era dela. E isso eu perdi. E essa ficha tem sido muito louca, muito profunda", declarou ele em seu perfil.

"Hoje eu segurei o choro o dia inteiro e à noite eu chorei tanto, tanto, tanto. O meu luto tem sido nesse lugar silencioso. Tem sido um luto muito intenso, mas a vida não para, nem o luto, e é digerir tudo de uma vez, entendendo as camadas desse luto e tomando decisões sem ela para me aconselhar", completou.

Gominho relata 'conversa' com Preta Gil após escalar montanha

Para se despedir de forma simbólica, Gominho escalou o Pico das Prateleiras, no Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro. Durante a subida, ele compartilhou com seus seguidores que aproveitou o momento para "conversar" com a amiga e se despedir dela "mais do alto", buscando silêncio e conexão espiritual. Essa experiência foi descrita como libertadora e importante para sua reconexão emocional.

A amizade entre Gominho e Preta Gil durou 15 anos, e ele esteve ao lado da cantora durante todo o tratamento contra o câncer. Após o falecimento de Preta, Gominho deixou a residência onde morava com ela e tem enfrentado o luto com apoio de amigos e familiares. Ele continua compartilhando momentos de sua jornada de luto e recuperação com seus seguidores, mantendo viva a memória da amiga que tanto significou em sua vida.

