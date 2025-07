Morte de Mikayla Raines: revelada a causa do falecimento da youtuber de 29 anos

Criadora do canal SaveAFox, Mikayla era conhecida por resgatar e cuidar de raposas. Laudo confirma circunstâncias de sua morte e emociona fãs

A youtuber Mikayla Raines, criadora do popular canal SaveAFox, teve a causa de sua morte, ocorrida aos 29 anos, oficialmente revelada pelas autoridades americanas. Segundo o Departamento de Polícia de Faribault, no estado de Minnesota, Mikayla faleceu em decorrência de intoxicação acidental por fentanil, um opioide extremamente potente . A informação foi confirmada pelo gabinete do legista do condado de Rice.

Mikayla foi encontrada sem vida em sua casa no dia 16 de junho. De acordo com o People, ela foi localizada pela mãe, que relatou ter ido até a residência após não conseguir contato com a filha. O caso comoveu não apenas a comunidade local, mas também milhões de seguidores que acompanhavam seu trabalho dedicado ao resgate e à reabilitação de raposas.

A jovem era a fundadora da SaveAFox Rescue, uma organização sem fins lucrativos voltada ao cuidado de raposas domesticadas que não podem ser devolvidas à natureza. Em seu canal no YouTube, que acumula mais de 2 milhões de inscritos, Mikayla compartilhava vídeos tocantes e educativos sobre a rotina dos animais resgatados. Sua conexão única com as raposas a tornou uma figura querida nas redes sociais, onde era reconhecida por seu amor incondicional pelos animais.

Apesar da causa da morte ter sido acidental, a divulgação do laudo reforça o alerta sobre os perigos do uso não supervisionado de substâncias como o fentanil, que tem sido responsável por um número crescente de mortes nos Estados Unidos.

O canal SaveAFox permanece no ar e, segundo amigos e familiares, seguirá sendo um espaço de conscientização e homenagem ao legado de Mikayla. Nas redes sociais, milhares de fãs continuam prestando homenagens, relembrando sua dedicação e o impacto positivo que causou na vida de muitos — humanos e animais.