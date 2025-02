Morte de Michelle Trachtenberg: Família da atriz toma decisão sobre autópsia

A atriz Michelle Trachtenberg, de 'Gossip Girl', foi encontrada sem vida aos 39 anos em seu apartamento, na cidade de Nova York

A atriz Michelle Trachtenberg, que atuou na série 'Gossip Girl' e no filme 'Buffy: A Caça-Vampiros', foi encontrada sem vida aos 39 anos em seu apartamento na última quarta-feira, 26, na cidade de Nova York.

De acordo com informações do site 'Variety', a família da artista optou por não fazer a autópsia do corpo. Com isso, a causa da morte de Michelle não será revelada. A recusa em realizar o procedimento nos Estados Unidos é aceito desde que a polícia não suspeite de um crime.

A atriz foi encontrada "inconsciente e irresponsiva" pela mãe, que imediatamente acionou as autoridades locais. De acordo com a 'ABC News', Michelle Trachtenberg havia realizado recentemente um transplante de fígado e enfrentava complicações da cirurgia.

Uma fonte afirmou à revista 'People' que a atriz lutava contra um problema de saúde. "Ela disse aos amigos que estava lutando. Estava realmente, realmente doente e aberta com aqueles em seu círculo sobre o quanto ela estava lutando", disse.

Homenagem a Michelle Trachtenberg

Sarah Michelle Gellar usou as redes sociais na quinta-feira, 27, para lamentar a morte da amiga, a atriz Michelle Trachtenberg, que atuou com ela no filme Buffy: A Caça-Vampiros. Além de compartilhar uma série de registros com a artista, ela compartilhou um texto comovente.

"Michelle, me escute. Escute. Eu amo você. Eu sempre vou amar você. A coisa mais difícil deste mundo, é viver nele. Eu vou ser forte. Viverei... Por você", se despediu na legenda do álbum de fotos ao lado da atriz.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Notícia muito triste. Sinto muito, Sarah", disse um. "Sinto muito pela tua perda, Sarah", escreveu outro. "Sinto muito, Sarah. Que ela descanse em paz", desejou uma terceira pessoa.

