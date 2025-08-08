Morte de Arlindo Cruz, transplante de Faustão e boatos sobre Alcione marcam semana

Entre tragédias e celebrações, a semana das celebridades foi marcada por grandes emoções. Veja o que aconteceu

A primeira semana de agosto foi marcada por despedidas emocionantes, boatos desmentidos e momentos especiais no mundo das celebridades. A CARAS Brasilreuniu os principais acontecimentos para você não perder nada.

Daniela Lima deixa GloboNews após dois anos

A segunda-feira, 4, começou com a saída da jornalista Daniela Lima (40) da GloboNews, após dois anos na emissora. A informação foi confirmada por ela nas redes sociais.

"Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar para a vida, meu muito obrigada e até breve", escreveu Daniela.

Alcione desmente boatos sobre saúde

Na terça-feira, 5, a cantora Alcione (77) precisou ir às redes sociais para encerrar rumores sobre seu estado de saúde, após a circulação de uma fake news dizendo que ela estaria internada e teria feito um cateterismo.

"Em razão de notícias inverídicas que viralizaram, hoje, nas redes sociais, temos o dever e a satisfação de comunicar que a cantora Alcione não está internada e nem teve nenhum problema de saúde. A artista, felizmente, encontra-se completamente saudável e estará, nos próximos dias, cumprindo sua agenda de shows", afirmou a assessoria.

A própria Alcione reforçou: "Eu, graças a Deus, estou aqui com a minha família, bem de saúde, feliz – afinal eu vivo no país da alegria, no país do samba – então, que Deus, Nossa Senhora, o divino espírito santo e todos os Orixás nos abençoem para sempre".

Neymar Jr. e Bruna Biancardi celebra 1 mês da filha

Ainda na terça-feira, Bruna Biancardi (31) comemorou o primeiro mês da filha Mel, fruto do relacionamento com o jogador Neymar Jr. (33). A influenciadora postou uma foto com a bebê, ambas vestindo azul. "1 mês do nosso pacotinho", escreveu ela na legenda.

Tati Machado apresenta novo membro da família

Na quarta-feira, 6, a apresentadora Tati Machado (34) apresentou seu novo filhote de cachorro. No Instagram, ela publicou a foto do animal dormindo ao lado de um brinquedo. "Novo integrante da família M M", escreveu Tati. O marido, Bruno Monteiro, completou: "Meu guarda-costas Mauro!".

Noiva de Marcus Marinho morre em acidente

Ainda na quarta, uma notícia comoveu: a morte de Luana, noiva do apresentador Marcus Marinho, do programa RJ No Ar, da Record. O casamento estava marcado para outubro, e o casal planejava uma viagem ao Japão.

"Os últimos 11 anos foram incríveis ao seu lado... Mas uma pessoa imprudente no trânsito tirou você de mim... Por agora, descansa no colo do Pai. Um dia, a gente se encontra de novo. Com certeza. Obrigado por tudo. Foi maravilhoso! Te amo. E estou com você!", escreveu o apresentador.

Faustão passa por novo transplante

Na quinta-feira, 7, o apresentador Faustão (75) passou por um transplante de fígado e um retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, onde está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. O hospital informou que os procedimentos aconteceram nos dias 6 e 7.

Gilberto Gil homenageia Preta Gil

Na sexta-feira, 8, o cantor Gilberto Gil (83) prestou homenagem à filha Preta Gil (1974-2025), que completaria 51 anos. A artista faleceu em julho, em Nova York, vítima de um câncer.

"Na Família Gil, o dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva! Uma saudade sem fim!", escreveu.

Morte de Arlindo Cruz aos 66 anos

Ainda na sexta, o Brasil se despediu de Arlindo Cruz (66). O sambista enfrentava sequelas de um AVC sofrido em 2017 e estava internado desde março para tratar uma bactéria resistente.

