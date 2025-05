Morte da babá dos filhos de Evelyn Regly choca a todos: ‘Sem chão'

Evelyn Regly comove ao anunciar a morte da babá dos seus filhos e responde pergunta dos fãs sobre a causa do falecimento

A influenciadora digital Evelyn Regly está de luto pela morte da babá dos seus filhos, Erika, que estava com a família há alguns anos. Ela contou que a profissional faleceu após passar mal na casa dos patrões no final de semana. A morte dela foi repentina e a família ainda aguarda o resultado do laudo do IML para saber a causa do falecimento.

"Hoje perdemos uma pessoa incrível, que nunca imaginávamos perder tão cedo. Ela chegou há quase 3 anos nas nossas vidas. Alana ainda estava na barriga. Lucas aprendendo a falar… foram muitos os momentos que passamos juntos e vamos leva-la pra sempre no nosso coração. Descanse em paz Tia Erika", disse ela.

Então, Evelyn foi questionada pelos internautas sobre como foi a morte da babá, e ela disse o que aconteceu, mas que a causa exata da morte ainda não foi descoberta. " As pessoas estão perguntando o motivo, a causa... Não falei o motivo, pois o laudo do IML ainda não saiu. Ela passou mal em casa hoje e teve 4 paradas cardíacas no hospital. Estava se recuperando de uma cirurgia onde retirou o útero e ovários. Tinha endometriose, ia tirar os pontos amanhã ", comentou.

Por fim, a influencer desabafou: "Estamos sem chão, ainda não contamos para o Lucas e hoje os filhos delas chegam no Rio de Janeiro. Faremos tudo o que for possível para amenizar o sofrimento. Assim que todos os trâmites forem feitos, ela será transportada para Recife, onde residem seus familiares, para que possa ser feito o velório. Érika estará sempre em nossos corações e sua família vou levar pra sempre".

Quem é Evelyn Regly?

Evelyn Regly é uma influenciadora digital que tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Ela é dona de uma linha de produtos de beleza e comanda um podcast. Ela faz vídeos para a internet há muitos anos e faz parte das primeiras gerações de jovens que faturavam com vídeos na internet.

Evelyn está casada há 15 anos e tem dois filhos.