Morre a mulher que entrou de penetra no casamento de João Gomes e Ary Mirelle

Esposa de João Gomes, Ary Mirelle fala sobre a morte de mulher que entrou de penetra em seu casamento: 'Acho que ela já imaginava'

A influenciadora digital Ary Mirelle, que é a esposa de João Gomes, apareceu nas redes sociais para dar uma notícia triste aos fãs. Sem citar nomes, ela contou que a mulher que entrou de penetra em sua cerimônia de casamento morreu de câncer.

Ary contou que a mulher estava com um tumor avançado e não resistiu. Ao relembrar que ela entrou em seu casamento sem ser convidada, ela refletiu sobre acreditar que a mulher apenas queria se divertir em meio ao desafio com o câncer.

"Eu vim conversar com vocês sobre um negócio que me deixou muito triste. Eu soube já faz um tempinho, faz uns dias. Quando aconteceu o meu casamento, no ano passado, vocês lembram que teve uma repercussão sobre uma penetra na festa? Muitas páginas postaram sobre isso. No dia do casamento, eu tinha aberto uma live, e foi aí que eu soube que tinha uma pessoa lá que não tinha sido convidada. Eu fiquei: ‘Caramba, quem é? Minha gente, vocês estão dizendo que é uma penetra? Quem é?’. Depois, vi as páginas postando e o pessoal publicando a foto dela", disse ela.

E completou: "Eu fiquei na minha; ela foi embora do meu casamento e eu não a vi na festa. Quando começou a rolar esse boato, a festa estava começando. Eu já tinha saído da igreja para ir para a festa. Naquele momento, nem falei nada e não pedi para ninguém tirar ela, só falei para reforçarem a segurança, para terem cuidado e para verem que estavam entrando pessoas sem serem convidadas. Passou, ela foi embora, porque teve muita repercussão e muitas páginas publicando. Depois, fui procurar saber mais sobre ela e fiquei sabendo que ela fazia isso em muitas festas, tipo em Recife, várias festas".

Por fim, ela disse: "A bichinha ia para muitas festas sem ser chamada, o que não é uma coisa certa. Mas, pelo que pesquisei, ela se divertia e não queria fazer mal a ninguém. Um dia desses, me contaram pelo Instagram que ela tinha falecido, porque ela tinha câncer. Quando ela faleceu, soube que o câncer já estava avançado e fiquei pensando: a gente, às vezes, é tão ranzinza com as coisas. A gente tem que levar as coisas com mais leveza. Ela era só uma pessoa querendo curtir os últimos momentos dela. Acho que ela já imaginava ou pressentia o que podia acontecer e queria só viver e aproveitar".

Relembre o que Ary Mirelle falou da penetra na época do casamento

Em outubro de 2024, quando se casou com João Gomes, Ary Mirelle usou as redes sociais para compartilhar sobre a ‘penetra’ que flagrou durante a festa de seu casamento no Castelo de Brennand, em Recife. Nos stories do Instagram, ela detalhou como ficou sabendo da pessoa que foi ao evento sem receber convite.

"Entrou uma penetra no casamento. Minha mãe chegou em mim e disse: 'Tem uma penetra no teu casamento'. Aí eu falei: 'Jesus, acho que não. Não é possível'. A menina falsifica as coisas e entra. Ela faz isso em um monte de festa. Mas deixa ela viver a vidinha dela de penetra. Quando peguei meu celular, vi o babado rolando. Eita, Jesus! O povo perguntando da penetra. Gente, já foi", disse ela.

Como foi o casamento de João Gomes e Ary Mirelle?

O cantor João Gomes está oficialmente casado! No dia 21 de outubro de 2024, ele oficializou sua união com a influencer Ary Mirelle, que é a mãe do seu filho, Jorge, de 9 meses. Logo depois, o casal exibiu as fotos oficiais da união na igreja do Castelo de Brennand, em Recife.

Nas novas fotos, o casal apareceu sorridente e trocando carinhos. Em algumas imagens, eles apareceram juntinhos durante a festa. “Conseguimos, meu amor. Eu te amo”, disse ela na legenda. Nos comentários, o cantor respondeu: “Te amo, gatinha. Eu sou o cara mais feliz desse mundo”.

