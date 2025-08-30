Morre Luis Fernando Verissimo, escritor brasileiro, aos 88 anos

O escritor Luis Fernando Verissimo morreu na madrugada deste sábado, 30, durante internação em hospital de Porto Alegre

O escritor Luis Fernando Verissimo morreu na madrugada deste sábado, 30, aos 88 anos de idade. Ele estava internado em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde o dia 11 de agosto.

De acordo com o site G1, a causa da morte foi em decorrência de complicações da pneumonia. Além disso, ele convivia com o Parkinson e tinha problemas cardíacos. Ele também sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2021 que o deixou com sequelas motoras e de comunicação.

Verissimo deixou a esposa, Lúcia Helena Massa, e 3 filhos.

Luis Fernando Verissimo falou sobre a morte em entrevista no programa Conversa com Bial de 2019. "Eu sempre digo que a morte é a última coisa que eu quero que me aconteça. A gente acaba começando a pensar no pós-morte, infelizmente, para quem é ateu como eu, não tem esse consolo de esperar um pós-morte. Mas quem sabe eu tenho uma boa surpresa", afirmou, na época.

Nas redes sociais, o autor de novelas e escritor Walcyr Carrasco lamentou a morte de Verissimo. "Perdemos um dos grandes da nossa literatura. Luís Fernando Veríssimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra. Um gigante que fez da simplicidade a sua genialidade. Descanse em paz!!", afirmou.

O jornalista Edney Silvestre também lamentou. "Admirava seu humor cheio de farpas e doçura. Tive a honra e o prazer de conhecer e entrevista-lo algumas vezes - inclusive na “toca”, em Porto Alegre. Era um homem de voz baixa, inteligência fulgurante, originalidade inigualável. Vale o clichê, que ele seguramente detestaria: vai fazer falta. Muita falta. Imensa falta", escreveu.

Quem é Luis Fernando Verissimo?

Luis Fernando Verissimo nasceu em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre, é filho do escritor Erico Verissimo e se tornou escritor. Ele também toca saxofone desde a adolescência, quando morou nos Estados Unidos.

Ele teve mais de 70 livros publicados e também escreveu colunas para os jornais O Estado de São Paulo, O Globo e Zero Hora.

Ele teve mais de 70 livros publicados e também escreveu colunas para os jornais O Estado de São Paulo, O Globo e Zero Hora. De acordo com a família, ele parou de escrever após sofrer o AVC, que o deixou com sequelas. Além disso, ele quase não fala mais e, quando se comunica, só fala em inglês.