Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Morre Luis Fernando Verissimo, escritor brasileiro, aos 88 anos
Atualidades / Luto

Morre Luis Fernando Verissimo, escritor brasileiro, aos 88 anos

O escritor Luis Fernando Verissimo morreu na madrugada deste sábado, 30, durante internação em hospital de Porto Alegre

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 30/08/2025, às 09h01 - Atualizado às 09h15

Luis Fernando Verissimo
Luis Fernando Verissimo - Foto: Reprodução / Globo

O escritor Luis Fernando Verissimo morreu na madrugada deste sábado, 30, aos 88 anos de idade. Ele estava internado em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde o dia 11 de agosto.

De acordo com o site G1, a causa da morte foi em decorrência de complicações da pneumonia. Além disso, ele convivia com o Parkinson e tinha problemas cardíacos. Ele também sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2021 que o deixou com sequelas motoras e de comunicação.

Verissimo deixou a esposa, Lúcia Helena Massa, e 3 filhos.

Luis Fernando Verissimo falou sobre a morte em entrevista no programa Conversa com Bial de 2019. "Eu sempre digo que a morte é a última coisa que eu quero que me aconteça. A gente acaba começando a pensar no pós-morte, infelizmente, para quem é ateu como eu, não tem esse consolo de esperar um pós-morte. Mas quem sabe eu tenho uma boa surpresa", afirmou, na época. 

Nas redes sociais, o autor de novelas e escritor Walcyr Carrasco lamentou a morte de Verissimo. "Perdemos um dos grandes da nossa literatura. Luís Fernando Veríssimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra. Um gigante que fez da simplicidade a sua genialidade. Descanse em paz!!", afirmou. 

O jornalista Edney Silvestre também lamentou. "Admirava seu humor cheio de farpas e doçura. Tive a honra e o prazer de conhecer e entrevista-lo algumas vezes - inclusive na “toca”, em Porto Alegre. Era um homem de voz baixa, inteligência fulgurante, originalidade inigualável. Vale o clichê, que ele seguramente detestaria: vai fazer falta. Muita falta. Imensa falta", escreveu. 

Quem é Luis Fernando Verissimo?

Luis Fernando Verissimo nasceu em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre, é filho do escritor Erico Verissimo e se tornou escritor. Ele também toca saxofone desde a adolescência, quando morou nos Estados Unidos.

Ele teve mais de 70 livros publicados e também escreveu colunas para os jornais O Estado de São Paulo, O Globo e Zero Hora.

Hoje em dia, o escritor está com 88 anos, mas não escreve mais. De acordo com a família, ele parou de escrever após sofrer o AVC, que o deixou com sequelas. Além disso, ele quase não fala mais e, quando se comunica, só fala em inglês.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

