Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Morre irmão da influenciadora Laura Brito; personal trainer tinha 32 anos
Atualidades / Luto

Morre irmão da influenciadora Laura Brito; personal trainer tinha 32 anos

Irmão da influenciadora Laura Brito, Danilo Brito tinha 32 anos e era personal trainer; o jovem morreu após complicações de cirurgia

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 08h27

Morre irmão de Laura Brito
Morre irmão de Laura Brito - Reprodução/Instagram

O irmão da influenciadora Laura Brito, o personal trainer Danilo Brito, teve a morte divulgada nesta quinta-feira, 28. Aos 32 anos, o professor faleceu em João Pessoa, na Paraíba. Segundo informações da Quem, a notícia foi confirmada pela assessoria.

Por enquanto, a família ainda não divulgou a causa da morte dele e disse que não se pronunciará no momento. A única informação divulgada pelo site foi que ele estava há alguns dias internado na UTI por conta de complicações de um procedimento cirúrgico.

Laura Brito cobra mudanças e bate de frente com a desvalorização das mulheres

Laura Brito (30), acredita na importância de celebrar e provocar reflexão sobre o tema na sociedade. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital fala sobre os avanços e os desafios que ainda batem de frente por quem integra o grupo. 

"É nesse mês que a gente consegue refletir ainda mais o quão dura ainda é a realidade de tantas mulheres nesse mundo. Por mais que avanços tenham acontecido em nosso benefício, que já era para ter acontecido há muito tempo, por mais que tenha esses avanços, ainda precisamos avançar muito. Muitas mudanças precisam acontecer, muitas coisas precisam mudar, nossa realidade precisa ser outra, a gente precisa se sentir segura, a gente precisa ter igualdade, a gente precisa ter respeito", afirma. 

"Então é um mês onde a gente pode falar das nossas lutas, nos apoiar umas às outras, e eu sinto que esse é um mês onde a gente pode olhar para trás e ver que muitas coisas mudaram, mas que muitas coisas ainda precisam mudar. Então é um mês de extrema importância, para que a gente valorize as mulheres ao nosso tempo. Para que a gente reconheça a força e a batalha de cada uma", complementa.

A famosa reforça o desejo pela igualdade e o respeito com as mulheres. Ela chama atenção para temas como a segurança e o desejo de reconhecimento em diferentes ambientes sociais, como no trabalho e nas ruas. 

"E que sim, precisamos de mais igualdade, de mais respeito, de mais segurança. Queria muito que a gente não precisasse se provar para conseguir trabalhos, ou para mostrar que a gente é inteligente, que a nossa ideia é boa. Então esse mês existe para isso, para que cada vez menos a gente precise se provar, para que a nossa inteligência seja equiparada à de um homem ou de qualquer outra pessoa que esteja numa mesa de trabalho. Essa realidade ainda não existe. E é por isso que esse dia e esse mês precisam e devem continuar existindo", fala. 

"Os casos de violência contra a mulher continuam aí. A falta de oportunidade para as mulheres continuam aí. A insegurança com a roupa que a gente usa continua acontecendo nas ruas. A violência contra a mulher continua acontecendo e sendo velada cada vez mais. Então sim, precisamos dessa data, precisamos desse mês, para dar visibilidade e tentar mudar para que no futuro a realidade seja outra", finaliza a famosa.   

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

