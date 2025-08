Morre Mauricio Silveira; ator estava em coma após cirurgia de retirada de tumor

O ator Mauricio Silveira, que estava em coma após cirurgia de retirada de tumor, morreu aos 48 anos neste sábado (2), no Rio de Janeiro

Mauricio Silveira morreu neste último sábado, 2, aos 48 anos. A notícia foi divulgada pela família nas redes socais do ator na manhã deste domingo, 3. Ele estava em coma induzido após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino.

"Luto! É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Maurício da Silveira Ferreira. O velório será realizado na capela 6 do cemitério Jardim da saudade Sulacap das 9h às 11h do dia 3 de agosto de 2025", informou a publicação. "Às vezes, um simples sorriso ilumina tudo. Existem almas que brilham", completaram com uma frase do artista.

Nos comentários, vários famosos lamentaram a morte de Mauricio. "Meus sentimentos mais profundos", disse o ator Eriberto leão. "Meu profundo sentimento… Vá em paz meu irmão", escreveu o ator e apresentador Rafael Zulu. "Meus sentimentos aos familiares! Que descanse em paz! Um cara de muita sensibilidade! Tive a sorte de trabalhar junto no teatro", comentou o ator Erik Marmo.

"Que sentimento desolador... sem palavras... Maurício sempre iluminando nossos corações num caminho tão lindo, tão sensível, tão amoroso. Que esse querido seja recebido com o triplo de amor que ele emanava. Descansa tranquilo, meu amigo... um pedaço do nosso coração está com você", lamentou Rodrigo Pandolfo. "Maurício era mensagem viva. Falava de esperança, mesmo nos dias nublados. Estendia a mão, mesmo quando a dele também precisava de apoio. Era daqueles que iluminavam por dentro, com palavra, com gesto, com presença. Hoje o céu recebe alguém que, em vida, já era luz. Que Deus acolha essa alma generosa com todo o amor que ele espalhou por aqui. E que a gente siga o legado: ajudar, acolher, elevar. Como ele fazia, com verdade. Vai em paz, irmão. Eterno", falou Dado Dolabella.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauricio Silveira (@mauriciosilveiraoficial)

No dia 27 de julho, a família de Mauricio atualizou o estado de saúde do artista em uma nota publicada nas redes sociais e pediu orações. "A família do Mauricio vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele", iniciaram.

"Aproveitamos também para compartilhar informações atualizadas sobre o estado de saúde do Mauricio. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica", explicaram.

"Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa. Com gratidão, família do Mauricio Silveira", finalizaram.

Quem foi Mauricio Silveira?

O ator Mauricio começou na TV em 2006, na novela Cobras e Lagartos, da Globo. Na emissora, ele também atuou em Faça sua História, em 2008, e Insensato Coração, em 2011. Na Record, ele participou de Balacobaco, em 2012, e da novela bíblica Reis, em 2022.

Além da carreira de ator, Mauricio também era CEO da produtora MS Produções, e produziu algumas de suas peças e outros espetáculos. Ele também foi escritor de diversos e-books sobre temas como amor-próprio e relacionamentos como: "Seja Sua Melhor Versão" e "Não Caia na Lábia de Machos Escrotos".

Com mais de 302 mil seguidores nas redes sociais, o ator também dava mentorias relacionados a temas como autocuidado, amor-próprio, autoestima e relacionamentos conscientes.

Leia também:Isis Valverde relembra últimos momentos com o pai: 'Parece que ele sabia'