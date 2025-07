Morando sem Zé Felipe, Virginia se surpreende com pedido da filha: 'Desejo'

Morando na mansão sem Zé Felipe, Virginia se surpreende com desejo de Maria Alice para transformar espaço da casa; veja o que aconteceu

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou surpresa nesta quinta-feira, 10, ao ouvir um pedido da filha mais velha, Maria Alice, de quatro anos. A pequena então compartilhou um desejo inusitado que tem com a mãe e divertiu a empresária.

Após nas últimas semanas patinar no gelo, a primogênita da loira com o cantor Zé Felipe contou que almeja ter sua própria pista de patinação no gelo em casa. A herdeira mais velha do ex-casal então sugeriu um espaço da mansão para o local ser instalado.

"Eu estava aqui em uma conversa super produtiva com a Mariazinha e ela me contou, gente, um desejo que ela tem, né? Que ela pediu para mamãe", mostrou Virginia o bate-papo com a menina.

"Você coloca a patinação lá na pista de carro", disse Maria Alice sua ideia. "Lá na garagem? Tirar a garagem e fazer uma pista de patinação de gelo? Só isso que a senhora quer? Então tá", concordou a famosa com a herdeira.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca estava viajando com amigos em Governador Valdares, em Minas Gerais. Ao surgir com uma amiga, que também acabou de se separar, a famosa foi alvo de rumores de um possível affair. Por isso, ela se pronunciou e reagiu ao ver os boatos.

Virginia recebe apoio de cunhada de Zé Felipe

A namorada de Monyque Isabella, Jessica Kalossi, fez uma declaração para Virginia Fonseca em seus stories da rede social. Após defender a maternidade da ex-esposa de Zé Felipe, a nora de Leonardo resolveu falar sobre estar ao lado da influenciadora digital em qualquer momento.