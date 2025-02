Monique Evans para de falar com a filha e é bloqueada: ‘Uma bobagem’

Monique Evans revela que está sem contato com sua filha, Bárbara Evans, e precisou criar um perfil fake para ver as fotos dos netos nas redes sociais

A apresentadora Monique Evans surpreendeu ao contar que está sem contato com a filha, a influencer Bárbara Evans. Ela contou que as duas não se falam desde que tiveram uma atrito e a herdeira até bloqueou a mãe nas redes sociais.

“A gente brigou por uma bobagem. Com o tempo isso vai passar. Estou esperando. A gente ainda não está se falando, a gente precisa de tempo. Então, eu estou obedecendo, estou na minha”, disse ela ao Portal Leo Dias, mas não contou o motivo da briga. Ao ser questionada sobre o que falta para que elas façam as pazes, ela disse: “Eu acho que uma ligação, um desbloqueio, ela me desbloquear”.

Por causa do bloqueio nas redes sociais, Monique criou um perfil fake nas redes sociais para conseguir ver fotos dos netos e da filha. “Estou bloqueada. Eu tenho um perfil fake para poder ver meus netos. E aí vejo que ela está linda também, fez um cabelo lindo”, afirmou.

Bárbara Evans também já falou sobre a briga com a mãe

Em janeiro de 2025, Monique Evans disse ao Jornal O Globo que o motivo da relação estremecida com a filha foi causado pela ausência da filha no aniversário de 90 anos da avó. Logo depois, Bárbara Evans rompeu o silêncio e rebateu a declaração.

Em entrevista ao portal LeoDias, Bárbara Evans afirmou que o conflito entre as duas se iniciou após um pedido para que ela arcasse com o plano de saúde de Monique. De acordo com a modelo e influenciadora, Cacá Werneck, esposa de sua mãe, foi quem sugeriu que os custos fossem divididos.

Bárbara ainda explicou que, após a conversa, ainda chegou a avaliar a possibilidade com seu irmão. No entanto, os dois decidiram não seguir com a ideia. "Juntos chegamos a conclusão, que ela tem as rendas dela, tem uma esposa que tem um trabalho e que as duas precisam ter uma vida de casal, assim como eu e meu marido", declarou.

"Se fosse uma coisa que ela não tivesse de onde tirar, obviamente nós ajudaríamos. Não é por questões de valores, de poder ou não poder. E sim de organização. Tomamos essa decisão em conjunto. Eu e meu irmão. Não preciso ficar justificando, mas minha mãe tem bens. E eu tenho uma família, trabalho muito para ajudar com tudo aqui na minha casa. A partir daí ela já parou de falar comigo", completou.

Em seguida, Bárbara Evans contou que a situação se intensificou com o aniversário da avó. Segundo ela, embora quisesse muito ter comemorado a data especial em família, uma viagem que a primogênita, Ayla, havia ganhado, acabou conflitando com a data da festa.

A filha de Monique Evans ainda ressaltou que não pretende falar novamente sobre o assunto. "Não quero entrar em mais detalhes, porque foi bem pesado tudo. Então depois de muita conversa, resolvemos nos afastar. A vida continua! Espero do fundo do coração que essa história pare por aqui", finalizou a modelo.