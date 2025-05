Monique Evans comenta relação com a filha, Bárbara, após briga familiar

Tudo em paz? A apresentadora Monique Evans revelou como está atualmente sua relação com a filha, Bárbara Evans, após meses brigadas

A briga que afastou Monique Evans e a filha, Bárbara Evans, chegou ao fim! O desentendimento entre as duas iniciou em 2024 e se tornou público somente em janeiro deste ano, após a herdeira da apresentadora revelar que havia bloqueado a mãe devido a um conflito familiar.

Após meses afastadas, Monique e Bárbara finalmente se reconciliaram e selaram a paz. A informação foi confirmada diretamente pela apresentadora ao site 'Quem' nesta quarta-feira, 21. A famosa ainda ressaltou que também já voltou a seguir a filha nas redes sociais.

" Nós já estamos nos falando, já está tudo ok. Eu tenho recebido os vídeos dos meus netos, tenho seguido ela na internet, hoje à noite, meia-noite, eu vou falar com ela. Já tá tudo ok", declarou Monique Evans, referindo-se ao aniversário da filha. A última vez em que a loira comentou publicamente sobre o assunto foi em abril deste ano, mês em que a neta mais velha, Ayla, completou 3 anos de vida.

Na ocasião, Monique publicou um vídeo bastante emocionada e lamentou sua ausência na festinha de aniversário da pequena. Ela, que não possuía mais contato com Bárbara desde que foi bloqueada, deixou uma mensagem carinhosa à neta.

"Minha princesinha Ayla. Vovó queria muito estar hoje com você. Saiba que a Vovó Mique te ama demais! Feliz aniversário meu amor. Que Deus te abençoe sempre. Curta bastante seu dia. Um milhão de beijos. Te amo", escreveu a famosa, na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark (@barbaraevans22)

Por que Bárbara Evans e Monique Evans brigaram?

Em janeiro deste ano, época em que a briga entre Bárbara Evans e Monique Evans se tornou pública, a influenciadora digital afirmou ao portal LeoDias que o conflito se iniciou após pedirem para que ela arcasse com o plano de saúde de Monique.

De acordo com a modelo e influenciadora, Cacá Werneck, esposa de sua mãe, foi quem sugeriu que os custos fossem divididos. Bárbara ainda explicou que, após a conversa, ainda chegou a avaliar a possibilidade com seu irmão. No entanto, os dois decidiram não seguir com a ideia. "Juntos chegamos a conclusão, que ela tem as rendas dela, tem uma esposa que tem um trabalho e que as duas precisam ter uma vida de casal, assim como eu e meu marido", declarou.

Bárbara Evans ainda contou que a situação se intensificou com o aniversário da avó. Segundo ela, embora quisesse muito ter comemorado a data especial em família, uma viagem que a primogênita, Ayla, havia ganhado, acabou conflitando com a data da festa.

Posteriormente, em entrevista à coluna Play, do Jornal O Globo, Monique confirmou o motivo da briga: "A Bárbara não veio ao aniversário da avó dela de 90 anos. A nossa briga foi por isso", declarou ela, que também falou sobre as declarações da filha sobre cuidar de sua saúde; confira mais detalhes!

Leia também: Bárbara Evans abre álbum de fotos da festa luxuosa da filha: 'Grande sonho'