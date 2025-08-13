CARAS Brasil
  Modelo perde a memória após acidente por causa de um pombo
Modelo perde a memória após acidente por causa de um pombo

Modelo fica com cicatriz no rosto e perde a memória ao sofrer acidente envolvendo moto e carro por causa de um pombo

por Priscilla Comoti
Publicado em 13/08/2025, às 15h07

Mercedes Valentine
Mercedes Valentine - Foto: Reprodução / Instagram

A modelo Mercedes Valentine, de 25 anos, ficou com uma cicatriz no rosto e perdeu parte da memória em decorrência de um acidente por causa de um pombo. Ela estava em sua moto quando um pombo bateu em sua cabeça. Ela perdeu o controle da moto e colidiu em alta velocidade com um carro que estava estacionado. A jovem foi arremessada para longe e se machucou com a queda.

A modelo sofreu uma lesão cerebral por causa do impacto no chão, já que a viseira do capacete quebrou. Nas redes sociais, ela contou que está bem fisicamente, mas ainda lida com a perda da memória.

A jovem não consegue se lembrar de coisas recentes e cotidianas. "Posso me lembrar de responder a você? Não. Posso me lembrar de que estávamos conversando? Não. Consigo lembrar que combinamos alguma coisa? Não. Consigo lembrar do que estávamos conversando? Não. Consigo lembrar do que você disse? Não. Consigo me lembrar de fazer aquilo que preciso fazer? Não. Consigo me lembrar de você? Se te conheci depois do acidente e te falei/te encontrei menos de cinco vezes? É improvável. Consigo lembrar o que eu deveria fazer hoje? Não. Consigo lembrar o que fiz ontem? Não. Consigo lembrar o que fiz nos últimos dias? Não", disse ela. 

Influencers morrem em acidente

Colleen Tourout, mãe da influenciadora Stacey Tourout, se manifestou publicamente após a morte da filha e do companheiro, Matthew Peter Yeomans, em um acidente nas estradas da província de British Columbia, no Canadá.

O casal, conhecido pelo canal Toyota World Runners, que documentava viagens e aventuras, morreu no dia 7 de agosto de 2025. De acordo com o Kaslo Search and Rescue (SAR), a equipe foi acionada por volta das 18h30 para atender a um “grave capotamento de veículo” na região de Silvercup Ridge, próxima ao Parque Nacional Glacier.

O comunicado informou que ambos foram encontrados no local do acidente e morreram em decorrência dos ferimentos: um deles já sem sinais vitais e o outro levado de helicóptero a um hospital, onde faleceu naquela noite.

Em sua declaração, Colleen descreveu a perda como devastadora: “Perdemos ambos, que tragicamente sucumbiram aos ferimentos em um acidente off-road em 7 de agosto de 2025, nas belas montanhas da British Columbia que eles tanto amavam.

Ela ainda pediu que os dois sejam lembrados com carinho: “Por favor, mantenham-nos em seus pensamentos e orações enquanto lidamos com esta conclusão devastadora de uma incrível história de amor.” A mensagem foi encerrada com uma frase que reflete o vínculo entre eles: “Eles estão juntos para sempre, como sempre soubemos que estariam.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

