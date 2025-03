Mocita Fagundes encanta ao dividir foto rara de Gloria Menezes: 'Minha rainha'

Nora de Gloria Menezes, Mocita Fagundes resgatou uma foto inédita da veterana ao contar que estava indo visitá-la no Rio; veja

Esposa do ator Tarcísio Filho, Mocita Fagundes encantou os seguidores ao compartilhar um registro raro da sogra, Gloria Menezes. Por meio das redes sociais, a nora da atriz resgatou uma foto inédita da veterana e revelou que a imagem possui um significado especial para ela.

No clique, Gloria aparece sorridente enquanto segura uma pequena torta de morango nas mãos. Mocita, então, contou que estava prestes a visitá-la no Rio de Janeiro e, por isso, se lembrou da fotografia da sogra com um de seus doces preferidos.

"Porque hoje é quinta e amanhã vou estar no Rio pra encher minha rainha de beijos - fica essa lembrança doce. Ela sabe que eu AMO essa panelinha de morango e isso era um convite!", escreveu a nora de Gloria Menezes na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos admiradores deixaram mensagens carinhosas à veterana e ressaltaram o quanto sentem sua falta nas telinhas. "Que delícia Dona Gloria com essa carinha de felicidade", encantou-se uma internauta. "Que linda! Nossa grande estrela Gloria Menezes", disse outra.

"Manda muitos beijos pra rainha!", pediu uma terceira. "Muito amor pela nossa rainha!", declarou mais uma. "Como nos faz falta essas grandes estrelas nas telas", comentou outro seguidor.

A reação de Gloria Menezes ao saber que neto é transexual

Mocita Fagundes, que é casada com o ator Tarcísio Filho e nora da atriz Gloria Menezes, usou as redes sociais recentemente para compartilhar um texto no Dia Nacional da Visibilidade Trans sobre o filho, Theo Fagundes, um jovem trans.

Na publicação, ela refletiu sobre o processo e relembrou a reação de Gloria ao saber sobre a nova identidade do neto. "Família, antes de mais nada, é entender, acolher, proteger, respeitar. É dar espaço e liberdade. Para ser quem se é. Como alguns sabem, tenho um filho transgênero. Meu Theo Fagundes. Vivi um luto, sim. Mas um luto muito respeitoso, um luto só meu. E passou muito rápido. Me resolvi muito bem com ele", iniciou Mocita na legenda; confira mais detalhes!

