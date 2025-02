Miss de 18 anos morre após sofrer grave acidente nos EUA

Kadance Fredericksen, que era Miss Okaloosa County Teen no concurso Miss Florida Teen USA de 2024, faleceu aos 18 anos após sofrer um acidente

Kadance Fredericksen, que era Miss Okaloosa County Teen no concurso Miss Florida Teen USA de 2024, faleceu aos 18 anos após sofrer um acidente de carro. De acordo com informações veiculadas pela revista People, o veículo em que ela estava colidiu com um trator-reboque no Condado de Santa Rosa.

Já o motorista do outro veículo sofreu ferimentos leves. O perfil do Miss Flórida EUA fez uma publicação nas redes sociais para lamentar a perda. "É com profunda tristeza e um coração pesado que compartilhamos o falecimento de uma de nossas queridas delegadas, Kadance Fredericksen. Nossa comunidade de concursos perdeu uma linda alma - uma que era uma verdadeira luz neste mundo. Ela era ambiciosa, motivada, gentil e uma líder entre suas irmãs de concursos", iniciaram.

"Em tempos de tristeza, somos lembrados de amar uns aos outros e valorizar cada dia como um presente. Nossos pensamentos e orações estão com sua família, amigos e todos que estão de luto por esta perda devastadora. Que possamos honrar sua memória levando adiante a luz que ela compartilhou tão facilmente com o mundo e nossa comunidade de concursos da Flórida. Para sempre", completaram.

Influenciador de esportes radicais morre aos 29 anos após grave acidente

O influenciador e atleta de esportes radicais David Ernesto Villarreal faleceu aos 27 anos após sofrer um grave acidente enquanto se aventurava no Pico de Orizaba, no México. Segundo o jornal norte-americano The Daily Mail, o influenciador perdeu o controle da bicicleta ao descer de uma montanha, caiu, bateu a cabeça e sofreu múltiplas fraturas.

O portal noticiou que ele e um amigo escalaram o Pico de Orizaba e, ao chegarem no cume de mais de 5,6 mil metros, decidiram encarar o desafio de pedalar de volta. No entanto, ao chegar no trecho conhecido como El Sarcófago (O Caixão, em tradução livre), Villarreal perdeu o controle da bicicleta. Ele teria batido a cabeça no chão, perdido a consciência e sofrido múltiplas fraturas pelo corpo.

