Mirella Santos impressiona ao surgir com a filha na piscina: 'Parecidas?'

Cara do pai ou da mãe? Mirella Santos impressiona ao postar fotos com a filha, Valentina Muniz, filha dela com Ceará; veja

A filha de Ceará e Mirella Santos, Valentina Muniz, chamou a atenção em nova aparição na rede social da mãe. Nesta quinta-feira, 07, a famosa postou cliques com a herdeira na piscina e falou sobre a garota se parecer mais com ela.

Sempre apontada como a "cara do pai", a menina mostrou que também tem suas semelhanças com a mãe ao surgir de óculos escuros curtindo o dia ensolarado.

"Tal mãe e tal filha, dizem que somos parecidas… será? O que vocês acham?", perguntou a famosa na legenda. Nos comentários, os internautas opinaram. "Linda, mas a carinha é do papai", discordaram. "Muito Mirelinha", opinaram outros.

Ainda recentemente, Valentina Muniz chamou a atenção com seu tamanho. Preste a completar 11 anos, a jovem surpreendeu ao surgir bem mocinha em fotos com a mãe.

No final do último ano, os papais comemoraram a chegada dos 10 anos da filha com uma festa temática. É bom lembrar que, apesar da pouca idade, a menina parece ter herdado o talento do pai e impressiona com sua capacidade de fazer imitações.

Veja as fotos de Mirella Santos com a filha:

Após ter mansão invadida, Mirella Santos recupera bolsas de grife

Tempos atrás, Mirella Santos recuperou suas bolsas de grife furtadas após sua mansão ter sido invadida no feriado do dia 7 de abril de 2023.

Por meio dos stories, o marido da modelo, o humorista Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, postou alguns vídeos mostrando que a esposa compareceu ao Deic-SP (Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo), para reconhecer os objetos encontrados.

"Eu estou feliz da vida por você, amor", disse o artista no começo da gravação. "São bolsas que são bem cuidadas, [elas] não têm um ano. Têm cinco, dez anos", falou ele, enquanto Mirella fazia o reconhecimento.

Enquanto olhava os objetos recuperados pela polícia, a modelo apontou que ainda faltava uma bolsa da Chanel. "Vai pegar. Se quiser mais duas bolsas, tenho duas nos olhos, eu te dou. Eu não durmo faz tempo", brincou o humorista. Mirella também se mostrou confiante em encontrar todos os pertences roubados. "Vamos encontrar o resto", torceu ela. "O resto, não. O que falta. O resto vai para o lixo. Estamos muito felizes", corrigiu ele.

Quanto Wellington Muniz, o Ceará, ganhava no 'Pânico na TV'?

O humorista e apresentador Wellington Muniz, de 52 anos, conhecido pelo personagem Ceará, revelou um detalhe curioso sobre sua carreira durante sua participação no Festa da Firma Podcast, que foi ao ar na noite da última quarta-feira (2). Em conversa com o apresentador PJ Neto, ele contou quanto ganhava mensalmente no auge do Pânico na TV!.

Durante a entrevista, o apresentador do podcast foi direto e questionou: “Quanto você ganhava lá, na RedeTV!? Sem enrolação! Quero saber valores”. Sem rodeios, o humorista respondeu: “Por volta de R$ 300.000. Eu também fazia eventos corporativos, além de campanhas publicitárias”.

Wellington também comentou sobre as campanhas publicitárias de sucesso em que trabalhou ao lado de outras celebridades.“Teve uma época em que fiz campanha com o Vesgo para a Vivo, e olha só com quem eu estava: Gisele Bündchen, Robinho, que na época não tinha os problemas que está enfrentando agora, Henri Castelli, Carolina Dickemann, que teve um problema no passado com o Pânico, Preta Gil – melhoras para ela. Estávamos fazendo campanhas com grandes nomes da Globo, famosos de renome”, relembrou.

