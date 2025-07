Mirella Santos impressiona ao surgir com a filha: 'Como ela cresceu'

Em clique curtindo praia com a família, Mirella Santos impressiona ao surgir com a sua filha e de Ceará, Valentina Muniz; veja como ela está

A filha de Ceará e Mirella Santos, Valentina Muniz, impressionou em nova aparição na rede social da mãe. Nesta quarta-feira, 16, a famosa postou cliques com a família na praia e a menina roubou a cena com seu tamanho.

Prestes a completar 11 anos, a garota chamou a atenção ao surgir grande e com cara de mocinha. "Minha família é minha base. Meu tudo. Floripa me traz de volta pra eles e pra mim mesma", escreveu a modelo na legenda.

Nos comentários, os internautas ficarm admirados com Valentina Muniz. "Sua princesa, belíssima", elogiaram. "Como cresceu a Valentina", falaram outros.

No final do último ano, os papais comemoraram a chegada dos 10 anos da filha com uma festa temática. É bom lembrar que, apesar da pouca idade, a menina parece ter herdado o talento do pai e impressiona com sua capacidade de fazer imitações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella Santos (@misantosoficial)

Após ter mansão invadida, Mirella Santos recupera bolsas de grife

Tempos atrás, Mirella Santos recuperou suas bolsas de grife furtadas após sua mansão ter sido invadida no feriado do dia 7 de abril de 2023.

Por meio dos stories, o marido da modelo, o humorista Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, postou alguns vídeos mostrando que a esposa compareceu ao Deic-SP (Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo), para reconhecer os objetos encontrados.

"Eu estou feliz da vida por você, amor", disse o artista no começo da gravação. "São bolsas que são bem cuidadas, [elas] não têm um ano. Têm cinco, dez anos", falou ele, enquanto Mirella fazia o reconhecimento.

Leia também: Mirella Santos e Ceará mostram como ficou a casa após assalto: ''Um furacão''

Enquanto olhava os objetos recuperados pela polícia, a modelo apontou que ainda faltava uma bolsa da Chanel. "Vai pegar. Se quiser mais duas bolsas, tenho duas nos olhos, eu te dou. Eu não durmo faz tempo", brincou o humorista. Mirella também se mostrou confiante em encontrar todos os pertences roubados. "Vamos encontrar o resto", torceu ela. "O resto, não. O que falta. O resto vai para o lixo. Estamos muito felizes", corrigiu ele.