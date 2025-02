A Ministra da Cultura Margareth Menezes se manifesta após parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis desabar e deixar uma pessoa morta e cinco feridas

A ministra da Cultura Margareth Menezes lamentou, por meio de uma nota publicada em seu perfil no Instagram, o desabamento de parte do teto da Igreja de São Francicsco de Assis na tarde desta quarta-feira, 5 . Conhecida como "igreja de ouro", a tragédia na basílica localizada no Centro Histórico de Salvador acometeu a morte de uma pessoa e outras cinco ficaram feridas. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA).

O desabamento resultou na morte da turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Na publicação, a ministra expressou pesar pelo ocorrido e destacou a importância do templo, um dos marcos do barroco brasileiro.

Nota de pesar

“Manifesto minha profunda tristeza diante do desabamento do teto da Igreja São Francisco, em Salvador. Infelizmente tivemos a perda da vida da jovem Giulia Panchoni Righetto e pessoas feridas, o que me deixa profundamente triste”, escreveu na legenda da publicação.

E se solidarizou com as famílias das vítimas e com a comunidade religiosa: “A Igreja de São Francisco carrega em suas paredes a história, a fé e a identidade de muitos, representando muito mais do que uma edificação. Ela é parte viva da memória e da cultura de nosso povo”, prosseguiu.

Margareth ainda afirmou que estará em Salvador nesta quinta-feira, 6 : “Enquanto trabalhamos para apurar essa tragédia e reparar os danos causados, reafirmo meu compromisso com a preservação e valorização de nosso patrimônio cultural”, afirmou.

Leia a nota na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Menezes (@margarethmenezes)

O que aconteceu?

O acidente na Igreja de São Francisco de Assis aconteceu na tarde desta quarta-feira, 5, quando parte da estrutura do teto desabou sobre os que estavam no local. Imagens registradas por testemunhas mostram os destroços cobrindo a área interna da igreja.

O Corpo de Bombeiros confirmou que três viaturas foram mobilizadas para o resgate, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Técnica. A Defesa Civil de Salvador interditou o local para evitar novos desabamentos, enquanto o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu investigação para apurar as causas da tragédia.

A Igreja de São Francisco, construída entre os séculos XVII e XVIII, é um dos cartões-postais de Salvador e um dos mais importantes exemplares do barroco no Brasil. O templo, tombado como Patrimônio Nacional e reconhecido pela Unesco , recebe milhares de visitantes por ano.

