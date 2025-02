Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, está internado sem previsão de alta

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, voltou a ser internado e não tem previsão de alta. Saiba mais sobre o estado de saúde do músico!

O baixista do Ultraje a Rigor Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, está internado desde janeiro no Hospital Santa Catarina, localizado em São Paulo.

De acordo com a assessoria de imprensa, o artista apresentou um quadro de constipação e vômitos. O músico está sendo acompanhado pela equipe de gastroenterologia do local.

O quadro é estável, mas Mingau não tem previsão de alta. Em 2024, o famoso passou por uma longa internação após ser baleado na cabeça em Paraty, cidade do Rio de Janeiro. Ele recebeu alta em outubro de 2024, após quatro meses de internação, e entrou na fase de reabilitação.

Alta hospitalar

O baixista Rinaldo Amaral, o Mingau, do Ultraje a Rigor, recebeu alta hospitalar em outubro de 2024 e foi encaminhado para uma clínica de reabilitação. Há pouco mais de um ano, ele foi baleado na cabeça e precisou de cuidados médicos intensivos. Agora, o quadro dele evoluiu bem e o artista conseguirá seguir com o seu tratamento longe do hospital.

A boa notícia foi dada pela filha dele, Isabella Aglio, que contou para os internautas sobre a ida do pai para a clínica de reabilitação e agradeceu pelos cuidados dos médicos durante todo o tratamento. "Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui - médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho", disse ela.

Então, Isabella ainda destacou a força do seu pai desde o tiro na cabeça. "Meu pai continua nos ensinando a ter paciência. E demonstra uma força absurda. Responde aos pedidos da minha mãe e meu exprimindo pelo olhar o que ele quer. E cada dia é uma emoção diferente", afirmou.

Leia também: Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, atualiza saúde do pai após alta hospitalar