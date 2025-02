Millie Bobby Brown rebate as críticas por seu novo visual

A atriz Millie Bobby Brown rebateu, de forma discreta, as críticas que recebeu após exibir o seu novo visual durante um evento

Recentemente, Millie Bobby Brown marcou presença em um evento de divulgação do novo filme da Netflix The Electric State. Na ocasião, a atriz surgiu com um vestido dourado e exibiu o seu novo visual com cabelos loiros, que estavam presos em um coque.

No entanto, diversos internautas pareceram não gostar da mudança e afirmaram que o look faz com que a artista de 21 anos aparente ser mais velha. "Por que essa maquiagem e esse cabelo loiro? Você é tão linda na sua versão natural. Na foto parece uma mulher de 40 anos", "Ela parece ter 45 fingindo ter 22", "Não acredito que ela tem só 20 anos, parece ter 35" foram apenas alguns dos comentários deixados nas redes sociais.

Millie Bobby Brown resolveu rebater as críticas de uma forma sutil e discreta. A famosa compartilhou em suas redes sociais uma manchete da British Vogue que dizia "Ninguém se importa com a idade que você acha que Millie Bobby Brown aparenta". Em baixo, a atriz escreveu: "Obrigada".

Aliança milionária

A atriz Millie Bobby Brown marcou presença no evento de premiação SAG Awards no final de semana, em Los Angeles, e um detalhe em seu visual chamou a atenção. Os olhares e os falhes foram atraídos pela aliança de casamento luxuosa da estrela.

Com um vestido rosa de cetim, ela deixou o anel de brilhantes em destaque no visual. A estrela posou com a mão à frente do corpo e o luxo da joia surpreendeu a todos.

O anel dela é avaliado em 132 mil dólares - cerca de 800 mil reais. Ela ganhou o anel ao se casar com Jake Bongiovi em 2024.

Millie e Jake optaram por um bolo bem tradicional da Itália e que voltou à moda recentemente. O doce foi feito na hora da festa pelos confeiteiros na frente dos convidados e chamou a atenção pelo seu tamanho. O bolo tradicional é feito com três camadas de massa folhada, creme de confeiteiro e é coberto com frutas vermelhas, como amoras, framboesas e morangos.

Leia também: Millie Bobby Brown usou quatro vestidos em casamento; veja detalhes