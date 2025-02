Milhem Cortaz relembra vício: 'Quase destruiu minha vida'

O ator Milhem Cortaz abriu o jogo sobre um vício que teve na adolescência e contou como conseguiu se libertar. Confira!

Milhem Cortaz participou do podcast Embrulha Sem Roteiro e relembrou um momento difícil ao se viciar em drogas com apenas 13 anos.

"A cocaína quase destruiu a minha vida porque foi dos 13 aos 15 de uma maneira muito compulsiva e que assustou toda a minha família", disse ele.

Nesse momento, o ator chegou a fazer teatro, mas não gosto. A família decidiu mandá-lo para a Itália, onde ele se matriculou em um curso de teatro para conhecer gente.

"Minha família me tirou do Brasil e mandou para a Itália. Fui para passar dois meses, fiquei cinco anos. Me convidaram para fazer um capitão em uma peça. Fiz o teste, me contrataram. Nunca mais usei. Participei de um documentário uma vez que se chamava Ponto de Virada. Eu dizia que meu grande ponto de virada foi minha passagem pela imigração da Itália. Eu tinha cheirado cinco gramas de cocaína antes de pegar o avião, cheguei na Itália louco, passei pela imigração e nunca mais pensei nisso na vida. O teatro salva", concluiu.

Atualmente, Milhem Cortaz está no ar como o Osmar em Volta Por Cima, novela exibida pela Rede Globo.

Trabalho

O ator Milhem Cortaz (52) tem conquistado cada vez mais o coração do público com o seu personagem em Volta por Cima, trama das sete da TV Globo. Apesar de Osmar ser um homem folgado, que detesta trabalhar, seu jeito atrapalhado e até mesmo inocente caiu no gosto popular. Durante abertura das gravações da novela, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a presença da CARAS Brasil, o ator fala com carinho de seu trabalho no folhetim que o levou para o humor, e ainda abre o coração ao revelar os desafios que ainda enfrenta mesmo após 30 anos de carreira. "Sempre vou atrás, é cansativo", confessa.

Paulistano de origem árabe-italiana, Milhem começou a carreira no teatro, aos 11 anos de idade. Na TV, seu primeiro papel foi na novela A Próxima Vítima, em 1995. No cinema, trabalhou em filmes de grande sucesso como Tropa de Elite, Assalto ao Banco Central e Carandiru. Em 2023, ganhou destaque na série Os Outros, do Globoplay, onde deu vida a Wando, um homem machista e pai de família explosivo, que perde a cabeça com os vizinhos.

Com vasta carreira, onde coleciona tipos esquisitões e violentos, o artista comemora seu primeiro papel no humor. “É um personagem super de humor. Ele foi feito para divertir, para ser engraçado. Eu que tenho muita dificuldade com isso, às vezes peso a mão nele; o que eu acho bom, pois traz também a humanidade dele. Mas ele é um personagem feito para confundir o público e divertir. Tudo que vem para mim, vem no papel. A Claudia realmente escreve tudo, todas as nuances, os momentos, e eu só preciso seguir o que está escrito”, conta.

“Eu tenho que ficar muito atento para não cair nas ciladas, nas ciladas de ator mesmo, de estar começando a dominar um personagem e deixar ele parar de prestar atenção. É um momento interessante da novela – que a novela já andou, não está no fim, mas está perto – do que a gente lida com esse lugar que é você está contando a história, participando dela, mas não está modificando tanto nesse momento, né?”, continua o ator.

Milhem almeja seguir carreira no humor por um bom tempo. "Pretendo fazer bastante humor na televisão. Quero me deixar aberto para isso. Acho que estou amadurecendo como ator, fazendo humor. Estou me levando menos a sério, me sentindo com menos responsabilidade por estar fazendo novela, e estou me sentindo com mais responsabilidade para me divertir com tudo isso”, fala.

“É muito difícil esse ambiente, é muito tempo junto, é muito texto, é muito trabalho, tem muita gente envolvida. Se não for divertido, não é prazeroso. E até hoje, a novela nunca foi tão prazerosa como está sendo agora. Então, realmente, a volta por cima é uma volta por cima também no meu entendimento de como fazer novela. Hoje me sinto muito mais afim de trabalhar e fazer humor. Quero fazer humor”, emenda o paulistano.

