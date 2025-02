Milhem Cortaz abre o coração ao falar de trabalho: ‘Sempre vou atrás, é cansativo’

Em entrevista coletiva com a participação da CARAS Brasil, Milhem Cortaz, o Osmar de Volta por Cima, entrega desafios mesmo após 30 anos de carreira

O ator Milhem Cortaz (52) tem conquistado cada vez mais o coração do público com o seu personagem em Volta por Cima, trama das sete da TV Globo. Apesar de Osmar ser um homem folgado, que detesta trabalhar, e ter se tornado um contraventor ao lado de Violeta (Isabel Teixeira), seu jeito atrapalhado e até mesmo inocente caiu no gosto popular. Durante abertura das gravações da novela, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a presença da CARAS Brasil, o ator fala com carinho de seu trabalho no folhetim de Claudia Souto que o levou para o humor, e ainda abre o coração ao revelar os desafios que ainda enfrenta mesmo após 30 anos de carreira. "Sempre vou atrás, é cansativo", confessa.

Paulistano de origem árabe-italiana, Milhem começou a carreira no teatro, aos 11 anos de idade. Na TV, seu primeiro papel foi na novela A Próxima Vítima, em 1995. No cinema, trabalhou em filmes de grande sucesso como Tropa de Elite, Assalto ao Banco Central e Carandiru. Em 2023, ganhou destaque na série Os Outros, do Globoplay, onde deu vida a Wando, um homem machista e pai de família explosivo, que perde a cabeça com os vizinhos.

Com vasta carreira, onde coleciona tipos esquisitões e violentos, o artista comemora seu primeiro papel no humor. “É um personagem super de humor. Ele foi feito para divertir, para ser engraçado. Eu que tenho muita dificuldade com isso, às vezes peso a mão nele; o que eu acho bom, pois traz também a humanidade dele. Mas ele é um personagem feito para confundir o público e divertir. Tudo que vem para mim, vem no papel. A Claudia realmente escreve tudo, todas as nuances, os momentos, e eu só preciso seguir o que está escrito”, conta.

“Eu tenho que ficar muito atento para não cair nas ciladas, nas ciladas de ator mesmo, de estar começando a dominar um personagem e deixar ele parar de prestar atenção. É um momento interessante da novela – que a novela já andou, não está no fim, mas tá perto – do que a gente lida com esse lugar que é você está contando a história, participando dela, mas não está modificando tanto nesse momento, né?”, continua o ator.

Milhem almeja seguir carreira no humor por um bom tempo. "Pretendo fazer bastante humor na televisão. Quero me deixar aberto para isso. Acho que estou amadurecendo como ator, fazendo humor. Estou me levando menos a sério, me sentindo com menos responsabilidade por estar fazendo novela, e estou me sentindo com mais responsabilidade para me divertir com tudo isso”, fala.

“É muito difícil esse ambiente, é muito tempo junto, é muito texto, é muito trabalho, tem muita gente envolvida. Se não for divertido, não é prazeroso. E até hoje, a novela nunca foi tão prazerosa como está sendo agora. Então, realmente, a volta por cima é uma volta por cima também no meu entendimento de como fazer novela. Hoje me sinto muito mais afim de trabalhar e fazer humor. Quero fazer humor”, emenda o paulistano.

Milhem Cortaz é sucesso na pele de Osmar em Volta por Cima - Foto: Reprodução/Instagram

ATRÁS DE SEUS PERSONAGENS

Milhem Cortaz já revelou em outras entrevistas que pediu para interpretar o personagem Osmar, em Volta por Cima. O ator confessou que mandou uma mensagem para a autora da trama, dizendo que estava disponível para o papel. “Eu sempre vou atrás (dos papeis). É que geralmente as pessoas não falam, mas só falei porque a Claudia falou, e a ela foi muito bonita de contar a nossa história (...) Mas posso ser sincero, noventa e nove por cento das vezes, eu vou atrás. Raramente sou convidado”, afirma.

“Depois dos meus 30 anos (de trajetória), continua isso tudo. Esse caminho continua árduo. Acho que o universo não deixa ser tão fácil para eu continuar sempre acreditando e me movendo com verdade, nunca me acomodar. Mas eu tenho que confessar que é cansativo. Trinta anos conquistando, fazendo as coisas e a cada término de trabalho é o início do zero. É muito cruel”, completa o artista.

Questionado se agora, com a visibilidade que Osmar lhe trouxe, as portas podem se abrir com mais facilidade, Milhem ressalta: “Não. Acho que vai me trazer outras alegrias, que é me colocar mais próximo ainda do público. E com as coisas que eu ando fazendo da vida, pois também virei um comerciante hoje, o meu objetivo é estar próximo do público. Para mim, o grande presente dessa novela não é me ajudar a conseguir outros trabalhos, é estar me aproximando cada vez mais do meu público, do Brasil em geral. Isso eu sinto já diferença; do carinho e da forma como sou observado. Hoje em dia, eu passo em um carro de longe e com o vidro escuro e as pessoas sabem quem eu sou. Isso para mim é uma mudança significativa”.

E ele segue refletindo, mesmo tendo na bagagem tantos trabalhos marcantes. “Infelizmente, o público brasileiro não vai ao cinema. Apesar de Os Outros (série do Globoplay e exibida na TV Globo recentemente) estar na TV aberta e ser popular, ainda é elitizado, pouca gente assiste. Abriu muito para a classe A, B e C para mim, Os Outros. Cheguei lá em cima, no topo deles. Todo mundo das classes A, B e C me conhece. Acho que a novela agora me coloca nas C, D e E; que é o público que me interessa realmente, o público que me interessa pelos meus trabalhos sociais e que me interessa neste momento para me assistir no teatro”, destaca Milhem.

“Quanto mais popular, mais vou fazer teatro. E o teatro não tão popular. Quero fazer essas pessoas que vão ao teatro entender que é prazeroso também assistir coisas que te façam refletir. Esse é o meu grande objetivo. Acho que o meu grande sonho com essa novela é me tornar uma pessoa popular, sem vaidade. Quero poder trazer possibilidades e coisas legais para a vida de todo mundo. Meu objetivo é fazer o bem as pessoas. De alguma forma, essa minha fama tem que se transformar em ações, e eu estou pronto para isso. Então, eu mudei uma chave depois dessa novela e 2025 em diante. Quero me tornar o mais popular possível para chegar mais perto do coração de todo mundo”, finaliza o ator.

Leia também:Isabel Teixeira revela lembranças com novelas: 'Todo mundo se arrumava'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MILHEM CORTAZ NO INSTAGRAM: