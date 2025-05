Dia das Mães: Mileide Mihaile reflete sobre maternidade e relação com o filho

Prestes a comemorar o Dia das Mães, Mileide Mihaile refletiu sobre os desafios, aprendizados e o vínculo com o filho Yhudy

Prestes a comemorar mais um Dia das Mães, Mileide Mihaile compartilhou sua experiência com a maternidade real. A influenciadora digital, mãe de Yhudy, de 14 anos, contou como aprendeu a lidar com os desafios sem buscar perfeição e defendeu uma criação baseada no amor, na presença e no respeito.

"Eu não busco ser a mãe perfeita. Busco ser a melhor mãe que posso ser, com tudo que sou e tudo que tenho. Toda mãe se culpa, principalmente no começo. A gente quer acertar o tempo todo, mas entendi que ser mãe não é sobre ser perfeita, é sobre estar ali de verdade, acolher, ensinar, mas também ouvir e aprender. Isso fez toda diferença na minha relação com meu filho", afirmou Mileide à CARAS Brasil.

A famosa ainda ressaltou que, apesar das dúvidas e das inseguranças que surgem ao longo do caminho, ela se sente mais segura do que nunca para viver essa nova etapa da vida do filho. "Hoje eu me sinto muito preparada. Foram 14 anos de muita dedicação, presença e escuta. E é vendo o homem que ele está se tornando que eu percebo o quanto valeu a pena. Ele tem valores, tem respeito, tem sensibilidade... Isso me deixa tão orgulhosa", disse ela.

Para Mileide, cada fase da maternidade traz aprendizados e ela faz questão de vivê-los com total entrega: "Claro que a gente erra, que às vezes se questiona, mas o mais importante é se entregar totalmente a esse papel e aprender com todas as experiências do dia a dia, sejam elas boas ou ruins. Não existe uma fórmula mágica para ser mãe, mas existe amor, e isso, para mim, é o que guia tudo", pontuou.

A influencer ainda detalhou sua relação com Yhudy, seu filho com o cantor Wesley Safafão. "A gente conversa sobre tudo, e isso é o que mais me fortalece. Ele tem liberdade para me procurar para qualquer assunto e eu faço questão de escutar. Quero sempre que ele me veja como alguém com quem possa contar sempre", afirmou.

Por fim, Mileide refletiu sobre a sua maternidade. "Olho para trás e vejo o quanto cresci com ele. Hoje, sei que ser mãe é o melhor papel que exerço. Me esforço todos os dias para ser cada vez melhor por ele e para ele. E isso, pra mim, é o que importa", finalizou.

Mileide Mihaile mostra a festa de aniversário do filho

O filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, Yhudy Lima, completou 14 anos e ganhou uma festa especial da mãe. Em sua rede social, a influenciadora digital postou fotos do evento que fez para seu único herdeiro.

Ao lado da mãe, Doralice dos Santos, a ex-A Fazenda surgiu celebrando o novo ciclo do menino de forma especial, com decoração e vários doces personalizados. O garoto escolheu um tema de videogame para sua reunião com amigos. "Celebrando a vida dele!", disse a famosa. Veja as fotos!

