Mileide Mihaile conta que não viveu 'paixão avassaladora' com Wesley Safadão

Ex de Wesley Safadão, Mileide Mihaile recordou o início da antiga união com o cantor; influenciadora e artista foram casados por 8 anos

A influenciadora digital Mileide Mihaile abriu o coração ao falar sobre sua antiga união com o cantor Wesley Safadão. Os dois, que se conheceram ainda na adolescência, ficaram juntos por cerca de oito anos e são pais de Yhudy.

Em participação no podcast 'Bagaceira Chique', de Luciana Gimenez, Mileide recordou a época em que foi casada com o artista. Apesar de não terem oficializado a relação no civil, eles passaram a morar na mesma casa logo no início do romance.

De acordo com a influenciadora, ela e Wesley Safadão se conectaram pelo estilo de vida, mas não viveram uma 'paixão avassaladora'. " Cheguei em Fortaleza [muito jovem] e a gente já se grudou. Não foi nem uma coisa assim: ‘vamos casar’. Foi automático, quando vi, já estávamos morando juntos ", contou ela, relembrando o início de tudo.

"Eu tinha 16 anos e, quando o Yhudy chegou, já estávamos juntos há cinco anos. Nem foi uma paixão avassaladora. A gente se conheceu, se conectou pelo estilo de vida, por gostar das mesmas coisas, trabalhar no mesmo ramo. Isso foi acontecendo naturalmente. Nem foi algo muito avassalador, não. Foi algo constante, contínuo", continuou Mileide Mihaile, revelando que nunca sonhou em se casar.

Por fim, Mileide Mihaile ressaltou que a união com o cantor foi marcada por cumplicidade e união: " A gente ficou esses anos todos curtindo, se apoiando. E foi maravilhoso. Acho que, para você permanecer com a pessoa, tem que ter os mesmos propósitos, objetivos. Isso fez com que a gente galgasse ano após ano", explicou ela.

Atualmente, Yhudy, único filho do ex-casal, tem 14 anos de vida. Mileide Mihaile e Wesley Safadão possuem a guarda compartilhada do herdeiro e moram em condomínios próximos, o que facilita na criação do menino.

Após se separar de Mileide, o cantor se casou com Thyane Dantas, com quem teve mais dois filhos: Ysis, de 11 anos, e Dom, de seis.

Mileide Mihaile reflete sobre maternidade e relação com o filho

Em maio deste ano, mês onde se comemora o Dia das Mães, Mileide Mihaile compartilhou sua experiência com a maternidade real. A influenciadora digital, mãe de Yhudy, de 14 anos, contou em entrevista à CARAS Brasil como aprendeu a lidar com os desafios sem buscar perfeição e defendeu uma criação baseada no amor, na presença e no respeito.

A famosa ainda ressaltou que, apesar das dúvidas e das inseguranças que surgem ao longo do caminho, ela se sente mais segura do que nunca para viver essa nova etapa da vida do filho; confira o bate-papo completo com Mileide Mihaile!

