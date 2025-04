Michelle Obama revela o verdadeiro motivo para não ter ido à posse de Trump

Michelle Obama deu o que falar ao faltar na cerimônia de posse de Donald Trump e até surgiram rumores de separação. Saiba qual foi o motivo dela

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama decidiu revelar o motivo para não ter ido à posse do presidente Donald Trump no início do ano. Na época, o marido dela, Barack Obama, foi sozinho ao evento político e surgiram rumores de que o casal estaria se separando - o que não foi confirmado ao longo dos meses. Agora, ela refletiu sobre a decisão de falar ‘não’ para Trump.

Em uma entrevista no seu podcast IMO, Michelle definiu sua ausência como “a escolha certa para mim”. Sem entrar em detalhes, ela disse que apenas quis dizer ‘não' para o evento de posse e cuidou de todos os detalhes para não mudar de ideia após tomar sua decisão.

“As pessoas não conseguiam acreditar que eu estava dizendo ‘não' por qualquer outro motivo, tinham que presumir que meu casamento estava desmoronando. Precisei de tudo o qeu estava ao meu alcance para nano fazer o que era percebido como certo, mas fazer o que era certo para mim, o que foi difícil para mim”, disse ela.

A Sra. Obama disse que teve o desejo não comparecer ao evento e fez isso com todas as suas forças. Inclusive, ela decidiu que não iria preparar um look para ir caso mudasse de ideia. “Começou por não ter nada para vestir. Eu pensei: se eu não vou, preciso dizer à minha equipe que não quero nem ter um vestido pronto, certo? Porque é tão fácil simplesmente dizer para fazer a coisa certa”, afirmou ela, que, sem a roupa preparada, não teria como ir de última hora.

Por fim, Michelle Obama refletiu sobre a necessidade de praticar “a arte de dizer não”. “É um músculo que você precisa desenvolver. E acho que sofremos porque é quase como se tivéssemos começado a treinar tarde na vida para desenvolver esse músculo. Estou apenas começando a desenvolvê-lo agora”, afirmou.

Michelle Obama negou os rumores de separação

Recentemente, Michelle Obama participou do podcast Work in Progress, da iHeart Radio, e abordou pela primeira vez os boatos sobre um possível divórcio com Barack Obama. A ex-primeira-dama dos EUA destacou que acredita que sua recente autonomia em relação à imagem do marido pode ter contribuído para o surgimento desses rumores.

"É a primeira vez na minha vida que todas as minhas escolhas são para mim", iniciou Michelle, detalhando que ser mãe e primeira-dama chegaram a limitar suas tomadas de decisões, fazendo com que ela desse desculpas como "preciso ter certeza de que as meninas estão bem, ou que o presidente e meu marido está bem, então não posso fazer isso".

"Agora não posso culpar ninguém além de mim pelas minhas decisões e indecisões. Acho que, se for honesta comigo mesma, poderia ter tomado muitas dessas decisões anos atrás. Mas não me dei essa liberdade. É com isso que nós, mulheres, lutamos — decepcionar as pessoas. Quer dizer, tanto que este ano as pessoas nem conseguiam imaginar que eu estava fazendo uma escolha por mim mesma, que tiveram que presumir que meu marido e eu estávamos nos divorciando", disse ela.

