Micheli Machado perde a filha com 9 meses de gestação: ‘Sem vida'

"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento da bebê dos atores Micheli Machado e Robson Nunes. A atriz estava na reta final da gestação, que seguia de forma saudável e dentro do esperado, quando, na última sexta-feira, 9, percebeu a ausência de movimentos da bebê. Ao chegar na maternidade e fazer exames emergenciais foi constatada a ausência de batimentos cardíacos do feto, que já se encontrava sem vida.