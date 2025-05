Micheli Machado fala sobre a morte da filha na gestação: ‘Dor mais horrível’

A atriz Micheli Machado fala pela primeira vez sobre a dor de perder a filha ainda na gestação: ‘O silêncio no teu nascimento’

A atriz Micheli Machado voltou às redes sociais algumas semanas após perder a filha na reta final da gestação. Ela esperava o nascimento da segunda filha, que receberia o nome de Liz e era fruto do casamento com o ator Robson Nunes. Porém, o coração da bebê parou de bater ainda no ventre da mãe e atriz passou pelo parto cesariana para encerrar a gravidez.

Nesta quarta-feira, 28, a atriz compartilhou uma mensagem nas redes sociais para falar dos seus sentimentos durante o luto pela morte da filha antes do nascimento. Ela falou sobre a dor das mães de bebês natimortos e relatou como foi a experiência de pegar a filha nos braços depois do parto.

Além disso, Micheli destacou o apoio que recebeu da filha mais velha, Morena, e do marido durante esta fase de tristeza profunda. "O encontro do bonito com o feio. O amor mais puro, mais lindo e mais verdadeiro que alguém possa sonhar em ter, de repente… a dor mais horrível, profunda mais devastadora que possa existir. Inesperadamente você chegou e mais inesperadamente ainda você se foi… Fui dormir com você mexendo, brincando com sua irmã, mal sabia eu que era nossa última noite, o último “momento bobeira” de nós três. E que irmã incrível você teve nesse tempo né? A melhor de todas! Sempre tão amável, atenciosa, preocupada, cautelosa, zelosa, carinhosa, amorosa, companheira, enfim… perfeita! Obrigada filhas amadas. Vocês fizeram eu ter uma gestação maravilhosa. Obrigada Morena @morenamachadoficial , por ser a filha mais incrível de todas, você fez com que eu me sentisse a gestante mais especial do mundo! Eu te amo infinita e eternamente", afirmou ela.

Então, ela relembrou quando soube a morte da filha. "Você [Morena] estava comigo quando a médica mostrou que o coraçãozinho da Liz não batia mais, nos olhamos e em silêncio nos abraçamos, choramos. Voltar a sorrir sinceramente parece impossível, então finjo para ver se engano meu cérebro a tentar seguir em frente enquanto essa dor dilacera meu coração diariamente sem cessar fazendo-o sangrar. Dói. Dói muitooooo. Dói até pra respirar… a respiração corta. O vazio que você deixou, Liz, faz eco na minha cabeça e no meu coração. O silêncio no teu nascimento. Te pegar no colo pela primeira e última vez. Te ver tão linda, tão perfeita e sem nenhuma explicação ter que te dizer adeus… A casa que era pra ter cheirinho e choro de bebê, tem um silêncio infinito e esmagador. Peitos que, apesar das altas doses de remédios para secar, cismam em encher de leite me lembrando quase que de hora em hora que não tem ninguém pra mamar…", escreveu.

Na sequência, ela falou sobre a dor das mulheres que perdem os filhos na gravidez e recém-nascidos. "A dor das mães e das famílias de natimorto ou bebê arco íris é válida, legítima e mto mto cruel. Cheia de incertezas, dúvidas, questionamentos, negações… Só quem já passou ou está passando por isso sabe como é difícil seguir, à vocês meu abraço mais sincero e apertado, vocês não estão sozinhas, permitam-se chorar e viver esse luto, se respeite e respeite essa dor e o seu tempo. Tudo no seu tempo… Quanto tempo? Se algum dia vai passar? Não sei… Só sei que inteira jamais serei novamente, afinal uma parte de mim se foi e não volta mais".

Por fim, ela disse: "Mas tenho minha outra parte: Morena @morenamachadoficial, que me lembra todos os dias que é preciso seguir e que vale a pena viver, me enchendo de amor, leveza e orgulho! Robson @robsonnunesoficial que não largou minha mão em nenhum momento, sempre muito preocupado e atencioso mesmo com o mundo desabando trazendo amor pra nossa família! Eu amo vocês! Por isso quero ter forças para juntar meus caquinhos para conviver, viver e acima de tudo sobreviver a essas ranhuras, esse vazio, essa dor e quem sabe um dia… voltar a sorrir sinceramente. Obrigada a vocês por todo carinho, orações, mensagens, flores e afeto que vocês estão mandando pra gente. Tá chegando tudo aqui, viu? Não sabia que eu era tão querida assim e apesar de despedaçado meu coração tá quentinho com tanto amor".

Quem é Micheli Machado: vida pessoal e carreira

A atriz Micheli Machado e o marido Robson Nunes estão juntos desde de 2002. Eles se casaram em 2012, mas em 2011, tiveram uma filha chamada Morena, que está com 13 anos. Ela estava à espera de uma menina e revelaram o gênero do bebê após realizarem um chá revelação em março. Já a notícia da nova gestação foi publicada em fevereiro deste ano.

Vale lembrar que Micheli Machado, que possui uma longa trajetória na televisão, esteve no ar recentemente na Globo na pele de Chininha em Todas as Flores, do Globoplay. Antes disso, viveu Jandira em Quanto Mais Vida, Melhor! (2021).

Já Robson Nunes atuou na novela Espelho da Vida, em 2018, ao lado de João Vicente de Castro. Em 2019, entrou para o elenco do reality musical Popstar, apresentado por Taís Araújo.

