Michel Teló e Thais Fersoza celebram 1 ano do segundo pedido de casamento

O cantor Michel Teló resgatou um vídeo do momento em que surpreendeu a esposa, Thais Fersoza, com um novo pedido de casamento

O cantor Michel Teló usou as redes sociais para compartilhar com o público um dos momentos mais marcantes de sua vida: o segundo pedido de casamento à Thais Fersoza. Juntos desde 2012, o casal renovou os votos em outubro de 2024.

O pedido, no entanto, aconteceu em fevereiro do mesmo ano, durante uma apresentação do artista no Carnaval. Na ocasião, Michel Teló surpreendeu a amada em um trio elétrico com uma declaração emocionante, com direito a presença dos dois filhos do casal, Melinda, de 8 anos, e Teodoro, de 7.

Agora, o cantor recordou o momento especial: "Exatamente 1 ano de um dos melhores dias da vida! Como descrever algo que o coração não consegue nem expressar, só sentir! A gente esperou muito por isso! ‘Quer casar comigo, de novo?’. Que a gente renove esse amor a cada ano, cada dia, cada carnaval, cada 14/10… Nosso sonho realizado!", escreveu Teló na legenda da postagem.

Encantados com a recordação publicada, diversos admiradores do casal deixaram mensagens carinhosas na legenda. "Foi lindo, o amor transborda tanto que a gente chega a sentir a felicidade deles", declarou uma seguidora. "Um amor tão genuíno , tão belo… sou fã", disse outra. "Casal perfeito, amo demais", falou uma terceira.

Thais Fersoza posa com a família na neve

Thais Fersoza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores. Recentemente, a famosa viajou à França com o marido Michel Teló e os filhos Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete.

Por meio das redes sociais, Thais Fersoza publicou diversas fotos em que a família aparece se divertindo na neve. "A gente ama esquiar. Se somos os profissionais do esqui? Não… mas a gente se diverte e curte muito", escreveu ela em um trecho.

"Cada dia aprendendo mais, cada dia curtindo mais. A gente adora o ritual, o clima, as estações e dessa vez viemos conhecer uma nova! Pensa em um lugar incrível e com uma estrutura maravilhosa! Hoje foi sensacional! Relembrando para aproveitar muito amanhã!!! Serre Chevalier já estamos apaixonados por você", completou; confira os registros!

