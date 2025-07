Michel Nogueira, do BBB 24, explica decisão de virar motorista de aplicativo

O professor e influenciador digital Michel Nogueira, do BBB 24, decidiu virar motorista de aplicativo para diversificar sua fonte de rende

Michel Nogueira, ex-participante do BBB 24, da TV Globo, virou assunto nas redes sociais neste sábado, 5, após um usuário do X, o antigo Twitter, contar que solicitou um carro de aplicativo quando estava saindo de um bar em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o influenciador digital era o motorista.

"Na hora que eles me reconheceram, começaram a perguntar sobre o BBB", contou o também professor de Geografia em entrevista a Quem.

O ex-BBB ainda contou que é uma pessoa do "corre" desde antes de decidir participar do reality show. "Já fui animador de festa, caixa móvel de eventos enquanto era professor. Sempre fui diverso, sabe? Nunca fiquei parado. Tenho curso de comissário de bordo e fui aprovado pela ANAC. Hoje estou como a fonte de renda diversificada ", explicou.

Michel, que é professor e estudante do último período de veterinária, confessou que gostaria de voltar à sala de aula. "É o meu propósito, mas não conseguiria conciliar com o trabalho de influenciador. Não tem como assumir a responsabilidade de uma sala de aula, ou de uma clínica, com a agenda de viagens e da carreira de influenciador digital. Nem essa diversidade de renda. E pensei: por que não? Amo dirigir. Gosto de saber histórias, compartilhar experiências. Estou conhecendo mais a minha cidade com o carro que ganhei", completou.

O veículo de Michel

Durante o BBB 24, Michel ganhou um Chevrolet Equinox avaliado em R$ 227 mil na época. Alguns meses após o programa, ele chegou a pensar em vendê-lo. "Não precisava de um carro desses e pensei em comprar um popular com o valor. Mas fui me apegando e ele foi ficando parado. Teve um momento em que fiquei muito à toa em casa e isso era entediante. E meu conteúdo é viajando. A primeira coisa que pensei foi rodar o país com o carro", contou.

O ex-BBB se inscreveu na plataforma há dois meses. "O app me promove essa flexibilidade, essa liberdade e uma segurança. O carro se encaixa em uma categoria superior, que dá para tirar um dinheiro legal. E aí comecei. Estou gostando muito, além de ser mais uma forma de entrar dinheiro também. Então, assim, tá tudo perfeito, sabe?", explicou.

Michel também falou sobre ser reconhecido por alguns passageiros. "Vira uma experiência. Sou conversador e já conto: 'Você está no carro que ganhei no programa'. E as pessoas brincam: 'Não acredito que estou no carro que veio do Big Brother'. E como sou geógrafo, conheço bem Belo Horizonte e Ouro Preto, tenho até fechado uns passeios que consigo explicar mais sobre as cidades e tal. Tá bem legal", disse ele.

Por fim, ele explicou que sua rotina como motorista não é tão corrida. "Sou muito competitivo. E aí é como se virasse um jogo, porque vai vindo mais e tal. Mas vou ao meu limite. Se fico cansado, vou pra casa. Normalmente, fico 8 horas rodando, mas tem dia que são só três. Hoje, estou descansado e acho que vou rodar umas 8 horas. Inclusive, quem me vir, sou eu mesmo", completou.

Leia também: Ex-BBB Munik Nunes relata situação com a filha em hotel que não aceita crianças: 'Chateada'