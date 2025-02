Melody faz fotos em frente a carro de luxo no aniversário de 18 anos

A cantora Melody, que celebrou a sua formatura no ensino médio mês passado, completa 18 anos nesta terça-feira, 4, e os fãs comemoram o dia especial

A cantora Melody completa 18 nesta terça-feira, 4, e decidiu compartilhar uma foto em que celebra o seu aniversário. Diante disso, a jovem posou com balões com os números 1 e 8, em referência à nova idade, em frente a um carro luxuoso, e publicou a imagem em seu perfil no Instagram. A famosa, conhecida por seus falsetes, também celebrou a sua formatura no ensino médio no mês passado.

"Dezoitei", escreveu na legenda da publicação em que posa em frente à mansão em que mora.

Na seção de comentários da publicação, a dona do hit Pipoco foi parabenizada. Além de artistas e fãs, Melody recebeu uma mensagem da Netflix. “Parabéns para minha eterna Donzela!”, citou em referência a um videoclipe gravado pela jovem em 2024.

Confira, abaixo, a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melody (@melodyoficial3)

Homenagem do pai

Na manhã desta terça-feira, 4, a jovem, inclusive, recebeu uma homenagem do pai, Belinho. Para celebrar a data especial, ele resgatou alguns registros marcantes da herdeira, que se chama Gabriela Abreu, no início da carreira artística.

No X (antigo Twitter), os internautas celebraram a maioridade da cantora. “A Melody finalmente completou 18 anos depois de passar os últimos 10 anos com 15″, divertiu-se um.

Melody possui mais de quatro milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify e é conhecida desde os seus três anos, seguindo como influência o pai MC Belinho e a irmã Bella Angel. Segundo a plataforma de músicas, os grandes sucessos de sua carreira foram, inclusive, compostos por ela em parceria com o pai e a irmã.

Leia também: Melody se pronuncia após críticas da mãe de MC Loma: 'Não preciso disso'